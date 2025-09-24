Orbán Viktor: kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt
2025. szeptember 24. 22:18

Hadházy gyűlöletkommandója rátámadt a 82 éves Pál atyára a Ferenciek téri templom kapujában. Sötét időket idéző sötét erők. Kiállunk Pál atya mellett, és megvédjük őt. Szolidaritás. Mise, ma 18:30-kor. Állítsuk meg a gyűlölet erőit! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Kiállunk Pál atya mellett! – írta az eseményről készült képekhez. 

 

Facebook/Orbán Viktor
Címkék:
MTI Hírfelhasználó