Orbán Viktor: még 4 nap!

2025. augusztus 28. 21:23

A miniszterelnök ismét a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: hétfőn elindul az Otthon Start Program. A konstrukció 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelt kínál a családoknak, amelyet egységes arculattal kell hirdetniük a bankoknak és az ingatlanosoknak.

Orbán Viktor csütörtök reggel Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy hétfőn elindul az Otthon Start Program.

"Startolj rá!" - írta rövid posztjában.

A kormány július végén jelentette be az új lakhatási konstrukciót, amelynek központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel.

A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.

Hétfőtől már benyújthatók a hitelkérelmek a bankoknál, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz kapcsolódó lehetőségeket.

mti