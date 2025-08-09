Oroszország rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát, halálos áldozatok is vannak

Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre szombatra virradóan Ukrajna ellen: 47 darab Sahed típusú csapásmérő drónt és különböző utánzó drónokat, valamint két Iszkander-K rakétát indítottak- jelentette az ukrán légierő. A támadásoknak az eddigi adatok szerint két halálos áldozata és több sérültje van.
A közlemény szerint a csapásmérő drónok Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Donyeck megyék frontközeli térségeit támadták, míg a rakéták célpontja Dnyipro városa volt. Az előzetes adatok alapján a légvédelem megsemmisített vagy semlegesített egy Iszkander-K rakétát és 16 ellenséges drónt.
Szerhij Liszak, a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy reggel az orosz csapatok rakétacsapást mértek Dnyipróra. A támadás következtében három ember megsérült, károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, és tüzek keletkeztek.
Hozzátette, hogy megrongálódott egy iparvállalat, egy nem használt épület, valamint több gépkocsi is.
Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők szombaton délelőtt drónnal csapást mértek a megyeszékhely, Herszon peremvidékén egy menetrend szerinti autóbuszra, a támadásban két ember életét vesztette, további tizenhatan pedig megsérültek. Később a megyei rendőrség arról adott hírt, hogy a mentési művelet során az orosz erők újabb támadást intéztek, amelyben három rendőr könnyebben megsérült.
Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat közölte, hogy orosz dróncsapás következtében hatan sérültek meg - köztük egy gyerek a Harkiv megyei csuhujivi járásban. "Éjjel a harkivi régióbeli Balaklija városa ismét orosz drónok támadásának volt kitéve. Egy magánlakóházat és egy nem lakás célú épületet találtak el a város központjában" - adta hírül Vitalij Karabanov, a város polgármestere, de személyi sérülésről nem számolt be.
Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt 24 órában a frontvonalon 163 fegyveres összecsapás volt, az orosz csapatok főként Donyeck megyében, Pokrovszk és Novopavlivka térségét támadták.
A kijevi katonai vezetés szombati összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 62 ezer főt. Pénteken az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek öt orosz harckocsit, 42 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 147 drónt.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
Hankó Balázs a férfi sírjánál fejet hajtva emlékeztetett, Sebestyén József az életével fizetett azért, mert nem akart fegyvert ragadni az ukrajnai háborúban; kényszersorozás alatt agyonverték.
-
"Az európai vezetők békét akarnak látni. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében" - fejtette ki Donald Trump.
-
A brüsszeli közlemény szerint az uniós finanszírozás elsődlegesen arra hivatott, hogy megerősítse Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitását, és támogassa közigazgatásának működését.