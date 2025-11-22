Minifesztivál Cziffra György emlékére

Szerző: mti

2025. november 22. 15:05

Minifesztivált rendeznek december elsején Cziffra György Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész emlékére a Miskolci Egyetemen, ahol filmvetítés, kiállítás és prózai est is várja az érdeklődőket - közölte az egyetem kommunikációs központja csütörtökön az MTI-vel.

Az egyetem és a Cziffra Fesztivál közös rendezvényén a zongoraművész életét és örökségét idézi meg a délután négytől vetített Cziffra100 - Tele van a két kezem boldogsággal című dokumentumfilm, amely a zongorista életútját tárja a közönség elé. A film forgatókönyvét a rendező, Petrovics Eszter írta - közölték.

Délután ötkor megkoszorúzzák a 2023-ban felavatott Cziffra-emléktáblát, majd az első emeleti galériában megnyitják az Árnyékból a fénybe című tárlatot, amelynek kurátora Kiss Eszter Veronika zenetörténész. Az utazó kiállítás Cziffra György életútját mutatja be újságcikkeken, kritikákon és személyes történetek felidézésén keresztül.

A közlemény szerint a tematikus napot este hattól a Díszaulában Gubik Petra És Balázs János közös estje, a Találkát adott a sors zárja, amelynek dramaturgja O. Horváth Sári. Az előadás többek között arra koncentrál, hogyan határozták meg Cziffra György útját kapcsolatai.

A filmvetítésre és a december 23-ig látogatható kiállításra a belépés díjtalan, míg a prózai estre a Cziffra Fesztivál honlapján vásárolhatók jegyek. A Cziffra Fesztivál támogatója a Miniszterelnökség és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - írták.