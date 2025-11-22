Szerző: mti

2025. november 22. 16:06

Megújult fényshow-val, koncertekkel, kiállításokkal, karácsonyi gasztronómiai kínálattal és kézműves termékekkel várja a látogatókat november 28. és december 23. között az Advent Győrben programsorozat - tájékoztatta a szervező Győr Projekt Kft. az MTI-t.

A programsorozat ideje alatt a Dunakapu téren, a Széchenyi téren és a Baross úton a család minden tagja válogathat a programok, a gasztronómiai kínálat és a kézműves termékek között.

Felállítják ezúttal is az óriáskereket és a jégpályát, működni fog a kisvonat és a körhinta.

Az Adventi Manóséta elnevezésű programon a város adventi kismanójával, Mézeskaláccsal lehet majd felfedező játékon részt venni.

Vasárnaponként a Széchenyi téren győri kórusok műsorával és egyházi köszöntőkkel meggyújtják az adventi gyertyát. A korábbról ismert fényshow pedig idén egyedi látványvilággal várja a látogatókat mindennap.

A programsorozatban fellép mások mellett Mihályi Réka, Gallusz Niki, Füredi Niki, Solti Ádám, a FiveLive Acapella, Nagy Balázs, Kiss Tünde, Sasvári Sándor és Léna, Varga Miklós, Peller Anna, a Boridalok Trió, Békefi Viki és Feng Ya Ou, valamint Boggie és Antal Gábor.

Az Esterházy-palotában Mézes élet címmel tárlatvezetéseket tartanak, ahol a mézeskalács múltjával is megismerkedhetnek a látogatók egyebek mellett egy befolyásos győri dinasztia, a Zechmeisterek mézeskalácsos vállalkozásán keresztül.

Az adventi időszakban előadásokkal várja a látogatókat a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar és a Vaskakas Bábszínház is.

A Xantus János Állatkertben a Zoo Győr Wildlight Park várja a látogatókat, ami a térség első állatkert tematikájú fényparkja.

Az idei év egyik újdonsága a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, valamint a Győr Projekt Kft. közös eseménye, a Pici Nagyszínpad, ahol a legígéretesebb tehetségek minikoncerteken mutatkozhatnak be.

A vendéglátóhelyek összefogásával ezúttal is is adventi melegedő- és frisstőpontokat alakítanak ki.

A részletes program a www.hellogyor.hu oldalon elérhető.