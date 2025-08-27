Öt érmet szereztek magyar diákok a Nemzetközi Csillagászati Diákolimpián

2025. augusztus 27. 12:08

Öt érmet szereztek magyar diákok a 18. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián (IOAA), amelyet augusztusban rendeztek meg az indiai Mumbaiban.

A 63 ország 288 versenyzőjét felvonultató rangos diákolimpiáról mind az öt magyar versenyző éremmel tért haza, két aranyat, egy ezüstöt és két bronzot szereztek - közölte a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kedden az MTI-vel.

A nemzetközi megmérettetésen Elekes Dorottya, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium diákja, és Dobák Bálint, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium tanulója aranyérmet nyertek, míg Elekes Panni szintén a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumból ezüstérmet, Zádori Gellért, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákja és Bartucz Eszter Bianka, a budapesti Eötvös József Gimnáziumból pedig bronzérmet szerzett. Elekes Dorottya emellett elnyerte a teljes nemzetközi mezőny legjobb női versenyzőjének járó díját is.

A versenyzőknek több egyéni fordulóban kellett bizonyítaniuk tudásukat, elméleti, távcsöves észlelési, papíralapú észlelési, adatfeldolgozási és planetáriumi feladatokat oldottak meg. Az egyéni versenyszámokon kívül csapatversenyen is részt vettek, így a csapatban való együttműködési képességeiket is bemutathatták.

A nemzetközi megmérettetést hónapokon át tartó felkészítő munka és az Athletica Galactica Kárpát-medencei Csillagászati és Asztrofizikai Verseny válogatója előzte meg.

A csapatot Kovács József, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa, valamint Takács Dóra és Varga Vázsony, a Université de Geneve hallgatói, egykori diákolimpikonok kísérték szakértőként.

A következő diákolimpiát 2026-ban Vietnámban rendezik meg. A 2025/26-os tanév válogatóversenyeire a nevezés hamarosan indul, részletek az Athletica Galactica honlapján (https://www.athleticagalactica.hu/) lesznek elérhetők.

mti