Pécsi Ármin is védett a Liverpoolban

2025. július 20. 19:36

Pécsi debütált, Szoboszlai jobbhátvédként is gólpasszt adott a Stoke City elleni edzőmeccsen.

A Liverpool FC 5–0-ra nyert a Stoke City elleni vasárnapi edzőmérkőzésén, amelynek mindhárom magyar játékos részese volt.

A Kirkbyben található AXA edzőközpontban játszott zártkapus mérkőzést remekül kezdte a Pool, Darwin Núnez játszott ihletett formában, aki húsz percen belül mesterhármast ért el, ráadásul a másodiknál Szoboszlai Dominik beadását értékesítette. Ha már Szoboszlai: a Liverpool Echo tudósítása szerint némileg meglepő módon jobbhátvédet játszott.

Debütált a Pool színeiben Pécsi Ármin, aki a 60. percben Mamardashvilit váltotta a kapuban, s szintén csereként lépett pályára Kerkez Milos, akinek ez volt a második meccse vörösben. Ez lett a Liverpool történetének első találkozója, amelyen három magyar is a pályán volt, s most mutatkozott be egyébként a sztárigazolás, Florian Wirtz is.

A Núnez-show után Rio Ngumoha és Federico Chiesa is betalált, ezzel 5–0-ra nyert a Liverpool, Pécsi tehát lehozta nullára az első félóráját.

A Pool legközelebb jövő szombaton az AC Milannal vív felkészülési mérkőzést, a Premier League-et pedig augusztus 15-én Kerkez előző csapata, a Bournemouth ellen kezdi.

Szepes Viktor

m4sport.hu