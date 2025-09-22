Peszkov tagad: Nem sértették meg orosz vadászgépek az észt légteret

2025. szeptember 22. 17:14

Teljesen alaptalanok az észt hatóságok azon állításai, miszerint orosz MiG–31-es vadászgépek megsértették Észtország légterét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak. Peszkov szerint az orosz védelmi minisztérium az objektív ellenőrzés eszközeire hivatkozva megcáfolta ezeket az állításokat.

„Egyszer sem hallottunk az észtektől olyan kijelentést, hogy rendelkeznének az objektív ellenőrzés eszközeitől származó adatokkal. Ezért ezeket a kijelentéseket üresnek, alaptalannak tartjuk, és olyannak, amelyek a feszültség fokozására, a konfrontatív légkör kiprovokálására irányuló, teljesen felelőtlen politikai vonal folytatását akarják. Ez rossz” – nyilatkozott a szóvivő. Megjegyezte, hogy a vádaskodás nem jelent újdonságot az észt és más balti államok külpolitikájában, „de sajnálatos módon ez egyre jobban fokozza a feszültséget a régióban”.

MTI