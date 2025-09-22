Teljesen alaptalanok az észt hatóságok azon állításai, miszerint orosz MiG–31-es vadászgépek megsértették Észtország légterét – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak. Peszkov szerint az orosz védelmi minisztérium az objektív ellenőrzés eszközeire hivatkozva megcáfolta ezeket az állításokat.
„Egyszer sem hallottunk az észtektől olyan kijelentést, hogy rendelkeznének az objektív ellenőrzés eszközeitől származó adatokkal. Ezért ezeket a kijelentéseket üresnek, alaptalannak tartjuk, és olyannak, amelyek a feszültség fokozására, a konfrontatív légkör kiprovokálására irányuló, teljesen felelőtlen politikai vonal folytatását akarják. Ez rossz” – nyilatkozott a szóvivő. Megjegyezte, hogy a vádaskodás nem jelent újdonságot az észt és más balti államok külpolitikájában, „de sajnálatos módon ez egyre jobban fokozza a feszültséget a régióban”.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Az Európai Unió működéséről és a magyar érdekek érvényesítéséről beszélgettünk Bólya Boglárkával, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának, az Európai Unió szuverenista reformfolyamatának előmozdításáért felelős miniszteri biztosával. „Nem engedjük, hogy Brüsszel mondja meg, hogyan éljünk a saját hazánkban” – mondta az interjúban, amelyben a magyar szuverenitás védelmét, a jogállamisági vitákat, Orbán Viktor „körkörös Európa” modelljét, valamint a család- és kereszténydemokrata értékek szerepét is érintettük.
Orbán Viktor kezdte a napirend előtti felszólalásokat a Parlament első őszi ülésén.
Az elmúlt hetekben egymást érték a hírek a budapesti buszok műszaki hibáiról és kigyulladásáról. A közvélemény számára talán meglepő, de az ellenőrzések szerint nem elszigetelt esetekről van szó: százból hatvan BKV-busz olyan állapotban van, hogy nem tekinthető biztonságosnak. Ez tehát nemcsak átmeneti kényelmetlenség, hanem mindennapos kockázat a városlakók számára!