Pozsonyi külügyminiszter: Kijev hagyjon fel a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal

2025. augusztus 26. 21:01

Felszólította a felföldi külügyminiszter a kijevi vezetőséget, hogy az ukrán fegyveres erők tartózkodjanak a Barátság kőolajvezeték elleni támadásoktól. Juraj Blanár ukrán hivatali partnerével, Andrij Szibihával folytatott telefonbeszélgetéséről a TASR közszolgálati hírügynökség számolt be kedden.

A felvidéki külügyminiszter arra reagált, hogy az ukrán hadsereg a múlt héten - rövid időn belül már harmadszor - intézett támadást a Felvidék és Magyarország szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezeték ellen orosz területen, és a legutóbbi támadás miatt pénteken leállt a kőolajtranzit a két ország irányába.

A történtek miatt Szijjártó Péter magyar és Juraj Blanár pozsonyi külügyminiszter pénteken levélben fordult az Európai Unió (EU) külügyi főképviselőjéhez, Kaja Kallashoz és Dan Jorgensen energiaügyi biztoshoz, amelyben felszólították az Európai Bizottságot (EB), hogy - ígéretének megfelelően - tegyen lépéseket annak érdekében, hogy

Ukrajna ne támadja a Magyarországra és a Felföldre vezető kőolajvezetéket.

A pozsonyi hírügynökség keddi jelentésében Juraj Blanárnak a közösségi médiában tett bejegyzését idézve azt írta: a miniszter a téma kapcsán vasárnap telefonon beszélt Szibihával, majd hétfőn Tarasz Kacska európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettessel is, akiket tájékoztatott az Európai Bizottságnak küldött levélről.

"A miniszterelnök-helyettes és hivatali partnerem is arról biztosítottak, hogy konstruktív hozzáállásban érdekeltek. Ugyancsak köszönetet mondtak a katonai konfliktus kezdetétől Szlovákia által nyújtott segítségért" - idézte a hírügynökség Juraj Blanár bejegyzését.

MTI, Gondola