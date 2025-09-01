Putyin történelmi bejelentése: megállapodásra jutottam Trumppal a háborúról

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt állítja, hogy az elmúlt hónapban Alaszkában tartott találkozójukon „megállapodásra jutott” Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről. Azt azonban nem árulta el, hogy hajlandó-e részt venni a Trump által közvetített béketárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – számolt be a BBC alapján a Mandiner.
Az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt Tiencsinben, ahol találkozott Hszi Csin-pinggel és Narendra Modival. Köszönetet mondott a kínai és indiai vezetőknek támogatásukért, és az „ukrán válság megoldásának elősegítésére” tett erőfeszítéseikért. Putyin ismét a Nyugatot okolta a háborúért. Kína és India az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlói. Beszédében Putyin azt is elmondta, hogy az alaszkai találkozón Trumppal sikerült megegyeznie és hozzátette: „remélhetőleg ebbe az irányba haladunk, megnyitva az utat az ukrán béke felé”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Minden készen áll arra, hogy „még jobb tanévünk legyen”, mint amilyen az előző volt – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban hétfőn.
-
Mától hivatalosan elindult az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.
-
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.