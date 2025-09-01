Putyin történelmi bejelentése: megállapodásra jutottam Trumppal a háborúról

2025. szeptember 1. 15:40

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt állítja, hogy az elmúlt hónapban Alaszkában tartott találkozójukon „megállapodásra jutott” Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai háború befejezéséről. Azt azonban nem árulta el, hogy hajlandó-e részt venni a Trump által közvetített béketárgyalásokon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – számolt be a BBC alapján a Mandiner.

Az orosz elnök a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján beszélt Tiencsinben, ahol találkozott Hszi Csin-pinggel és Narendra Modival. Köszönetet mondott a kínai és indiai vezetőknek támogatásukért, és az „ukrán válság megoldásának elősegítésére” tett erőfeszítéseikért. Putyin ismét a Nyugatot okolta a háborúért. Kína és India az orosz nyersolaj legnagyobb vásárlói. Beszédében Putyin azt is elmondta, hogy az alaszkai találkozón Trumppal sikerült megegyeznie és hozzátette: „remélhetőleg ebbe az irányba haladunk, megnyitva az utat az ukrán béke felé”.

mandiner.hu, MH