Putyin után egyből Orbán Viktort hívta Trump: a magyarok fővárosában lehet a béketárgyalás

Budapesten lehet a történelmi béketárgyalás, de más fontos kérdésről is egyeztetett az amerikai elnök a magyar miniszterelnökkel.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, miután a Fehér Házban tárgyalásokat folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel. A Bloomberg beszámolója szerint Trump hívásának célja az volt, hogy megértse „miért blokkolja a magyar miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait”,
és egyeztessenek a békefolyamat következő lépéseiről. A telefonhívás abból a megbeszélésből nőtte ki magát, amelyet Trump és a Washingtonba siető európai vezetők folytattak az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről. A tárgyalás során a résztvevők azt kérték Trumpól, hogy használja fel Orbánra gyakorolt befolyását, és vegye rá a jobboldali populista politikust, hogy adja fel ellenállását Ukrajna EU-tagsági törekvéseivel szemben”.
A Bloomberg szerint a hívás során Magyarország „érdeklődést mutatott aziránt is, hogy házigazdája legyen a következő, Putyin–Zelenszkij tárgyalási fordulónak”. Trump hétfői megbeszéléseit követően bejelentette, hogy vezetői szintű csúcstalálkozót szeretne összehozni Oroszország és Ukrajna között, amelyet „egy háromoldalú találkozó követne, amelyen ő is részt venne”.
A pontos időpont és helyszín még nem tisztázott, több lehetséges helyszínt mérlegelnek, azonban már a Politico is arról írt, hogy a Fehér Ház Budapestet szeretné a történelmi találkozó helyszínéül.
