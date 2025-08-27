Rasszista támadás

2025. augusztus 27. 09:05

Rasszista indíttatású támadás miatt indítványozta három gyanúsított letartóztatását a Fővárosi Főügyészség - közölte a vádhatóság kedden az MTI-vel.

Azt írták, a megalapozott gyanú szerint az elkövetők életveszélyesen bántalmaztak egy férfit a bőrszíne miatt Józsefvárosban, a II. János Pál pápa téren vasárnap hajnalban.

A rendőrök elfogtak, és közösség tagja elleni, csoportosan elkövetett erőszakkal, valamint életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítottak meg hét embert.

A Fővárosi F��ügyészség három gyanúsított - köztük két fiatalkorú - letartóztatását indítványozta, hogy ne szökhessenek el és ne befolyásolhassák a bizonyítást. Továbbá egy felnőtt gyanúsított esetében az ügyészség szerint csak így lehet kizárni a bűnismétlés veszélyét. A kényszerintézkedésre irányuló indítvány érintettjeinek száma még bővülhet - jelezték.

A gyanúsítottak letartóztatásáról a nyomozási bíró várhatóan kedden dönt - áll a közleményben.

mti