Sok balesetet okoznak az elektromos rollerek

2025. augusztus 27. 08:08

A belga hatóságok szeptembertől fokozzák az elektromos rollereket árusító webáruházak és üzletek ellenőrzését annak érdekében, hogy a forgalmazott járművek megfeleljenek a biztonsági előírásoknak, miután ugrásszerűen megnőtt a balesetek száma az országban.

A belga közlekedésbiztonsági intézet (Vias) statisztikái szerint Belgiumban az év első három hónapjában 62 százalékkal nőtt az elektromos rollerekkel kapcsolatos, személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma a tavalyi év azonos időszakához képest.

A rendőrség január és március között összesen 470 ilyen balesetet regisztrált, ami napi átlagban öt esetet jelent. Egy évvel korábban 291 balesetet jegyeztek fel.

A Vias szerint a növekedést részben az magyarázza, hogy egyre többen vásárolnak saját rollert. A szervezet ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy bizonyos, főként kínai gyártmányú modellek komoly biztonsági kockázatot jelentenek, mivel könnyedén túllépik a 25 km/órás sebességhatárt, egyes esetekben akár a 100 km/órát is elérhetik.

Rob Beenders fogyasztóvédelmi miniszter erre reagálva bejelentette: szeptembertől fokozzák a belga forgalmazók ellenőrzését. Emellett Belgium uniós szinten is kezdeményezni fogja a túl gyorsnak ítélt modellek forgalmazásának betiltását.

Ha egy eszközt, amelyet itt betiltunk, de máshol szabadon árulnak, továbbra is kockázatot jelent a belga fogyasztó számára. Csak egy európai szintű megközelítés hozhat valódi megoldást erre a problémára - idézte a minisztert egy kedden kiadott közlemény.

A Vias több intézkedést javasol a balesetek számának csökkentésére:

a 25 km/óránál gyorsabb modellek importjának betiltását; új mérőeszköz bevezetését a rollerek valós sebességének ellenőrzésére; a bukósisak kötelezővé tételét; fényvisszaverő mellény viselését sötétben; a műszaki előírások szigorítását, különösen a kerékméret tekintetében.

Az intézet felhívta figyelmet, hogy a szabálytalanul importált, nagy sebességű rollerek különös veszélyt jelentenek a közlekedésbiztonságra, mivel ezeknél a típusoknál a nem megfelelő akkumulátorok is tűzveszélyt okozhatnak.

mti