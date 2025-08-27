Testvérét hasba lövő gyerek

Vádat emeltek egy párral szemben, akik engedték, hogy gyermekeik lőfegyverrel játszanak, és egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője szerdán az MTI-t.
Grósz Tamás közölte, a párt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és más bűncselekményekkel vádolják.
A család Csongrád-Csanád vármegyei kis faluban található tanyáján két puskát is tartottak. A szülők a vádirat szerint rendszeresen megengedték 9 éves és 12 éves gyermekeiknek, hogy a fegyverekkel egyedül játszanak. 2024 szeptemberében, miközben a gyerekek célba lövést gyakoroltak, egyikük véletlenül hasba lőtte testvérét. A 12 éves kisfiú életveszélyes sérülést szenvedett.
Az ügyészség arra az esetre, ha a terheltek beismerik bűnösségüket és lemondanak tárgyalásról való jogukról, velük szemben három és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozza - tudatta az ügyész.
