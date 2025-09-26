Rétvári Bence: négyezer bölcsődei férőhely létesült az elmúlt egy évben

Négyezer bölcsődei férőhely létesült egy év alatt, egy évtized alatt pedig megduplázódott a férőhelyek száma, valamint megháromszorozódott azoknak a településeknek a száma, amelyeken bölcsődei ellátást nyújt a magyar állam - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Őrbottyánban csütörtökön.
Rétvári Bence az őrbottyáni Cseperedők Tagbölcsőde átadóünnepségén azt mondta, hogy a 715 millió forintos állami támogatással megépült bölcsőde a település harmadik bölcsődéje az elmúlt öt év alatt; 900 négyzetméteres udvarral rendelkezik, valamint nagy kapacitású főzőkonyhával, amely nem csupán ezt az intézményt tudja ellátni, de sok másikat is.
Hozzátette, hogy nagyon korszerű az épület, hiszen napelemekkel és hőszivattyús rendszerrel szerelték fel, tehát a rezsiköltségek minimálisak.
Az államtitkár azt mondta, hogy a három bölcsőde csaknem 150 gyermeket tud befogadni.
Megjegyezte: Őrbottyánnak az előző évtizedekben nem voltak ilyen bölcsődei adottságai, de ma ez fontos, "hiszen az agglomerációban vagyunk", ahová nagyon sokan költöznek.
Rétvári Bence kiemelte: a kétszer annyi bölcsődei férőhely azt is jelenti, hogy háromszor annyi településen működik bölcsőde, mint korábban, így sokkal több helyen gondoskodnak napközben a gyermekekről.
