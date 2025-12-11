Eladó raktár - stabil befektetés, vonzó lehetőség

Szerző: Gondola

2025. december 11. 10:39

Az ingatlanok már jó ideje jó befektetésnek számítanak, legyen szó akár lakó akár üzleti célú opciókról. Ez utóbbiak tekintetében pedig kétségtelenül a raktárak hordozzák a legkisebb kockázatot, hiszen az új tulajdonos gyorsan és egyszerűen adhatja bérbe az ingatlant.

Egy megtérülő befektetés

A befektetések kapcsán az egyik legfontosabb mérőszám a megtérülés ideje, ami persze már önmagában is feltételezi azt, hogy egy sikeres, és nem mínuszos projektről van szó. Az igazán rutinos befektetők persze nem is kockáztatnak feleslegesen és csakis olyan ügyletekbe helyezik pénzüket, amik várhatóan rövid időn belül visszahozzák az elköltött összeget sőt, lehetőleg gyarapítják is azt. Ebben a tekintetben az ingatlanok remek opciót jelentenek, hiszen a megtérülés tulajdonképpen garantált.

Kérdés persze, hogy mekkora tőkével rendelkezünk, hiszen egy lakóingatlan manapság kifejezetten nagy kiadást jelent, még ha aztán növeli is értékét. Emiatt is lehet érdemes az üzleti ingatlanok piacán is szétnézni, hiszen például egy eladó raktár olyan opció lehet, ami kisebb összeg befektetésével és minimális kockázat mellett garantálja a megtérülést, köszönhetően elsősorban annak, hogy az ilyen típusú ingatlanokat kifejezetten egyszerű bérbe adni.

Kereslet és kínálat

A logisztikával és kereskedelemmel foglalkozó cégek többsége számára a gördülékeny működéshez tulajdonképpen nélkülözhetetlen egy vagy több raktár használatba vétele. Ez esetben ugyanakkor a bérleti konstrukciók elterjedtebbek, hiszen egy vállalkozás jellemzően nem vásárolja, hanem bérli az ingatlanokat. Egy eladó raktár tekintetében is van azonban relevanciája ennek a ténynek, hiszen az ilyen ingatlanok utáni magas kereslet a befektetés kockázatát.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy eladó raktár megvásárlása után szinte azonnal, akár különösebb plusz költés vagy felújítás nélkül is sikeresen bérbe adható az objektum, ami által egy valóban alacsony kockázatú és gyors megtérülési idővel rendelkező befektetésről beszélhetünk. Ennek megfelelően az In-Management eladó raktár kínálata is sokak érdeklődésére tarthat számot, különösen a sokszínű paletta miatt.

Országos lefedettség

Az In-Management eladó raktár kínálata azért is lehet vonzó sokak számára, mert lényegében országos lefedettséggel rendelkezik. A kereskedelmi cégek pedig egyrészt az ország minden pontján jelen vannak, másrészt egy raktár kapcsán az sem ritka, hogy a cég alapvető telephelyétől távolabb is igénybe vesznek egy ilyen ingatlant, ezzel is segítve a gördülékeny logisztikát. Befektetői szemmel tehát tulajdonképpen bárhol jó döntés lehet egy raktár megvásárlása.

A kínálat kapcsán a paraméterek is kifejezetten sokszínűnek mondhatók, hiszen az üzlethelyiségekkel egybeépített kisebb raktárhelyiségektől a komplett logisztikai központokig minden elérhető. A közös pont mindenképpen az ezek iránt mutatott magas kereslet, hiszen a kereskedelmi cégek sikerének egyik kulcsa a vásárlók gyors és pontos kiszolgálása, amihez a megfelelő méretű árukészletre és az azokhoz igazodó tárolóegységekre is szükség van.

