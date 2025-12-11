Mihálffy Béla: Mi itt a déli határ mellett pontosan tudjuk, mit jelent a migrációs fenyegetés

Szerző: Gondola

2025. december 11. 07:06

Interjú Mihálffy Bélával, a KDNP Csongrád-Csanád vármegyei országgyűlési képviselőjével lelki iránytűről, fejlesztésekről, vízgazdálkodásról, migrációról, választási kampányról.

Mit gondol a kereszténydemokrácia szerepéről a mai magyar politikában? Milyen munka folyik a KDNP Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetében, illetve a Homokhátság megmentéséért?

Azt gondolom, hogy a kereszténydemokrácia ma is az egyik legstabilabb iránytű a magyar politikában.

Olyan értékeket képvisel, mint a közösség, hagyomány, egymás iránti felelős gondolkodás, amelyek nem évülnek el, sőt a jelenlegi, sokszor bizonytalan világban még fontosabbak. Mi itt Csongrád-Csanád vármegyében is azt valljuk: a közélet alapja a szolgálat, a hiteles munka és a közösség iránti felelősség.

A KDNP vármegyei szervezete is aktív, jól beágyazott a helyi közéletbe, közösségekbe és jó kapcsolatot tartunk az egyházakkal és civil szervezetekkel.

Legfontosabb ügyünk a Homokhátság vízpótlása mellett a migráció okozta problémák felszámolása. Nekünk ez itt a térségben nem politikai divattéma, hanem a jövőnk.

A vízpótlás, az elsivatagosodás megállítása és a gazdáink megélhetésének biztosítása olyan közös ügy, amelyért itt mindannyian felelősek vagyunk. Gazdafórumokon, szakmai egyeztetéseken és kormányzati szereplőkkel együtt dolgozunk azon, hogy a térség élhető vidék maradjon.

A Szegedi Dóm és Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánítása milyen szimbolikus és gyakorlati értéket jelent Szeged lakói számára?

A Szegedi Dóm és a Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánítása úgy gondolom, hogy a szegediek számára több mint egy cím.

A Dóm és a Dóm tér a város lelke. A hit, az újjászületés és az összetartozás szimbóluma, amely generációkat köt össze.

A döntés azt üzeni: amit elődeink felépítettek, ami a magyar kultúra és a keresztény gyökereink része, az méltó a nemzeti rangra. A döntés különösen mély jelképes jelentőséggel bír, hiszen éppen idén ünnepeljük Klebelsberg Kunó születésének 150. évfordulóját. A Dóm és a Dóm tér is az ő víziójához kötődik: ahhoz az országépítő gondolkodáshoz, amely a kultúrát és az oktatást tette a magyar felemelkedés központi pillérévé.

Klebelsberg öröksége ma is velünk él, és ez a nemzeti emlékhely rang méltó tisztelgés előtte is.

Szimbolikusan ez azt jelenti, hogy Magyarország 22. nemzeti emlékhelyeként a Dóm és a Dóm tér mostantól az ország legfontosabb történelmi-kulturális helyszínei között szerepel. Ez mindannyiunk büszkesége.

Gyakorlati értelemben pedig a cím új lehetőségeket hoz Szegednek: erősebb örökségvédelmi védelem, fejlesztési források, élénkülő kulturális turizmus és olyan programok, amelyek még inkább megtöltik élettel a teret.

Melyek most a választókerületében zajló legfontosabb fejlesztések, stratégiai kérdések? A járásokat hogyan segítette a Versenyképes Járások program?

Csongrád-Csanád vármegye ma egyszerre épít a hagyományaira és a jövő lehetőségeire. Sokat dolgoztunk azért, hogy Szeged régióban kiemelkedő szerepe tovább erősödjön. Egészségügyi, oktatási, gazdaságfejlesztési és közlekedési beruházások indultak el az elmúlt években, amelyek közvetlenül javítják a térségben élők életminőségét.

Szegeden megújult a gyermekellátás, több milliárdos egészségügyi fejlesztés valósult meg, épülnek az új tanműhelyek és közösségi terek. Ki kell emelni, hogy a gazdaságtörténet egyik legfontosabb beruházása, a BYD autógyára is épül.

Ami a Versenyképes Járások Programot illeti, ott a kormányzati irányhoz hasonlóan egy nagyon fontos elvet szeretnék hangsúlyozni: a fejlesztéspolitikában térségi logikának kell érvényesülnie.

Szeged körül olyan települések sora található – Deszk, Domaszék, Mórahalom, amelyek gyakorlatilag az agglomeráció részei. Együtt élnek, együtt mozognak, együtt fejlődnek a várossal. Éppen ezért ezeknek a településeknek egy rendszerben, egymással összefüggésben történő fejlesztése a kulcs. A Versenyképes Járások Program ezt a szemléletet erősíti. A fejlettebb települések hozzájárulnak ahhoz, hogy a környező települések, amelyeknek a bevételi lehetőségük sokkal szerényebb, fejleszteni tudjanak. Ennek köszönhetően zajlik az utak, közintézmények, közszolgáltatások modernizálása – ezek mind olyan beruházások, amelyek a térség egésze számára hoznak előrelépést.

A program eredménye az, hogy a vármegye nem széttöredezett, hanem egyre inkább összehangoltan fejlődő térség, ahol a város és vidék nem egymás ellen dolgozik, hanem egymást erősítve növekszik.

Ön szerint mi a 2026-os országgyűlési választás fő tétje, és milyen kampányra számít helyi szinten?

Ketté bontanám a válaszom. Szerintem

országos szinten a 2026-os választás legnagyobb tétje egyszerűen megfogalmazható: meg tudjuk-e őrizni Magyarország békéjét, biztonságát és gazdasági önállóságát, vagy visszatérünk ahhoz a baloldali politikához, amely újra adóemeléseket, megszorításokat és kiszolgáltatottságot hozna az embereknek.

Egy olyan időszakban élünk, amikor Európát háború, migrációs válság és bizonytalan gazdasági helyzet terheli. A kormány békepárti álláspontja, határvédelme, családtámogató és gazdasági önállóságot erősítő politikája őrizte meg azt a stabilitást, amelyre ma is büszkék lehetünk. Ezért a 2026-os választás tétje az, hogy folytatjuk-e ezt az utat, vagy átengedjük az országot olyanoknak, akik már bizonyították, hogy nem a magyar emberek érdekeit képviselik.

Mi pedig itt és különösen a déli határ mellett pontosan tudjuk, mit jelentenek ezek a fenyegetések. Ez a térség 2015 óta fokozottan van kitéve a migráció okozta problémáknak, ezért az itt élőknek különösen fontos a biztonság és a határvédelem megőrzése.

Ezért különösen fontos itt a térségben, hogy olyan kormánya legyen az országnak, amelyre nem nehezedik külső nyomásgyakorlás, különösen a brüsszeli migrációs politika elfogadása terén.

Hogyan tudja összeegyeztetni a személyes hitét és értékrendjét a mai eldurvult közélettel, ahol egyesek már a politikai gyilkosságra uszítástól sem riadnak vissza, politikai vezetőket rágalmaznak súlyos bűntettekkel, egyházi személyeket inzultálnak?