Elhunyt Balázs Péter, a legendás színművész
2025. december 10. 12:05
82 éves korában elhunyt Balázs Péter, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi, film- és szinkronszínész, rendező, szinházigazgató.
A Szigligeti Színház Facebook-oldalán jelentette be nagy megrendüléssel, hogy elhunyt Balázs Péter, a színház korábbi igazgatója, akit barátként és példaképként is tiszteltek. Balázs Péter 2007-től egészen 2021 nyaráig, tehát 14 éven át vezette az intézményt. Irányítása alatt a színház valódi közösségi térré, a társulat és a közönség számára is otthonossá vált.
Munkássága során olyan hagyományokat teremtett, amelyek országos ismertségre tettek szert, köztük a nagy népszerűségnek örvendő Szilveszteri Gálát. Ezek az események generációk számára nyújtottak maradandó kulturális élményt. A színház saját halottjának tekinti, és a társulat, a város, valamint a közönség is hálával és szeretettel emlékezik rá.
A megemlékezésben kiemelik: Balázs Péter szellemisége, munkája és embersége tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színház falain belül, tisztelettel őrzik emlékét, és ígéretet tesznek arra, hogy emléke örökre megmarad közöttük.
Az elhunyt szakmai életútja röviden:
Balázs Péter a magyar színházi és filmes élet egyik legsokoldalúbb művésze volt, aki színészként, komikusként, rendezőként és szinkronhangként egyaránt maradandót alkotott.
Művészcsaládból érkezett a pályára: édesanyja balettművész, édesapja színész-rendező, nagynénje pedig színművésznő volt. Bár édesapja mérnöki jövőt szánt neki, ő a színészetet választotta, és 1965-ben diplomázott a Színművészeti Főiskolán.
Színházi pályája és igazgatói munkája
Karrierje a veszprémi Petőfi Színházban indult, majd a Vígszínházban vált országosan ismertté, ahol később rendezőként is bemutatkozott. 1995-től szabadúszóként dolgozott, majd 2007-ben a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává nevezték ki. A teátrumot 14 éven át vezette, számos hagyományt teremtve, és meghatározó szerepet vállalva a város kulturális életében. 2021-ben zárta le igazgatói pályáját.
Művészi sokoldalúság: komikum és karakterformálás
Elsősorban komikus szerepei miatt szerették, ugyanakkor prózai, zenés és drámai alakításai is emlékezetesek. Színpadi szerepei a Shakespeare-vígjátékoktól a modern magyar darabokig, musicalekig terjedtek. Többek között játszotta Amiens-t, Don Adriano de Armadót, Fábiánt és Alexast Shakespeare műveiben, szerepelt a Képzelt riportban, a Kakukkfészekben, Örkény, Plautus, Füst Milán, Presser Gábor, Dürrenmatt és mások darabjaiban is.
Rendezőként ugyancsak széles műfaji spektrumot ölelt fel: vígjátékokat, zenés műveket, kabarékat, klasszikusokat és kortárs darabokat egyaránt színpadra állított. Ikonikussá váltak olyan rendezései, mint a Régi pesti kabaré, a Potyautas, A női szabó, a Feketeszárú cseresznye, a János vitéz, a Hegedűs a háztetőn vagy a Hyppolit, a lakáj.
Filmszerepei és televíziós munkái
A filmvásznon és televízióban is sokoldalú karaktereket formált meg. Olyan alkotásokban tűnt fel, mint az Égigérő fű, a Szeleburdi család, az István, a király, a Tilos a szerelem vagy a Hyppolyt. Televíziós sorozatokban – például a Princ, a katona, Bors, Linda, Angyalbőrben, Kisváros – is rendszeresen szerepelt, valamint több generáció nőtt fel azokban a báb- és rajzfilmsorozatokban, amelyeknek egyik meghatározó hangja volt.
A magyar szinkron egyik ikonja
Szinkronszínészként is maradandó hírnevet szerzett. Legismertebb szerepe Louis de Funès magyar hangja volt, de megszólaltatta Danny DeVito karaktereit is, és ő adta többek között Vernon bácsi, Philoktétész, Törpojáca, Lumiere, Napoleon, Macó, Dodó kacsa, a Polar Expressz kalauza és a Reszkessetek, betörők! Harry Lime-jának hangját is. Jellegzetes orgánuma egy teljes korszak magyar szinkronjának meghatározó része lett.
Elismerések és díjak
Életművét számos díjjal ismerték el. A Jászai Mari-díjat 1982-ben kapta meg, a ’90-es években MSZOSZ-díj és Pro comedia-díj követte. Kiváló munkáját 2010-ben Területi Prima díjjal, 2012-ben pedig a magyar művészet egyik legnagyobb kitüntetésével, a Kossuth-díjjal jutalmazták. Később több város díszpolgára lett, és olyan rangos elismeréseket vehetett át, mint a Bessenyei-díj, a Budapestért díj, a Szenes Iván-díj, az 1956 Pesti Srác díj, valamint legutóbb, 2024-ben a Karinthy-gyűrű.
