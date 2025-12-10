Elhunyt Balázs Péter, a legendás színművész

Szerző: Gondola

2025. december 10. 12:05

82 éves korában elhunyt Balázs Péter, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi, film- és szinkronszínész, rendező, szinházigazgató.

A Szigligeti Színház Facebook-oldalán jelentette be nagy megrendüléssel, hogy elhunyt Balázs Péter, a színház korábbi igazgatója, akit barátként és példaképként is tiszteltek. Balázs Péter 2007-től egészen 2021 nyaráig, tehát 14 éven át vezette az intézményt. Irányítása alatt a színház valódi közösségi térré, a társulat és a közönség számára is otthonossá vált.

Munkássága során olyan hagyományokat teremtett, amelyek országos ismertségre tettek szert, köztük a nagy népszerűségnek örvendő Szilveszteri Gálát. Ezek az események generációk számára nyújtottak maradandó kulturális élményt. A színház saját halottjának tekinti, és a társulat, a város, valamint a közönség is hálával és szeretettel emlékezik rá.

A megemlékezésben kiemelik: Balázs Péter szellemisége, munkája és embersége tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színház falain belül, tisztelettel őrzik emlékét, és ígéretet tesznek arra, hogy emléke örökre megmarad közöttük.

Az elhunyt szakmai életútja röviden:

Balázs Péter a magyar színházi és filmes élet egyik legsokoldalúbb művésze volt, aki színészként, komikusként, rendezőként és szinkronhangként egyaránt maradandót alkotott.

Művészcsaládból érkezett a pályára: édesanyja balettművész, édesapja színész-rendező, nagynénje pedig színművésznő volt. Bár édesapja mérnöki jövőt szánt neki, ő a színészetet választotta, és 1965-ben diplomázott a Színművészeti Főiskolán.