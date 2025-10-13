Stollár Fanny hétfőtől a legjobb 30-ban a páros világranglistán

Stollár Fanny nagyon boldog, hogy hétfőtől a legjobb 30 között szerepel majd a női tenisztornákat szervező WTA páros világranglistáján, köszönhetően annak, hogy Pekingben döntőt, ezen a héten, Vuhanban pedig elődöntőt játszhatott.
Stollár Siegemunddal Vuhanban - fb
A 26 éves játékos a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozva kiemelte, annak különösen örül az elmúlt két hét kapcsán, hogy két különböző partnerrel tudta ezeket a sikereket elérni. Pekingben a japán Kato Miju, Vuhanban pedig a német Laura Siegemund oldalán szerepelt.
"Mindenféle nyomás nélkül mentem a versenyekre, mert Pekingben először játszottam a japán párommal. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy csapatként mozogjunk a pályán, ennek köszönhető, hogy ilyen jók voltunk" - mondta.
Hozzátette: Katóval tervezett az egész ázsiai túrán, de a kiesett világranglista-pontjai miatt nem fértek volna be a vuhani mezőnybe, az utolsó pillanatban pedig kiderült, hogy Siegemundnak lemondta a párja a részvételt, így vele be tudott kerülni a tornára.
Stollár arról is beszélt, hogy milyen extrém körülmények között kellett teljesíteniük a második kínai helyszínen.
"Ilyen körülmények között nagyon ritkán játszunk, persze extrém meleg van az ausztrál versenyeken, és itt-ott Amerikában is, de Vuhanban kilencven százalékos volt a páratartalom, majdnem harminchat fok volt, ami a pára miatt negyvennek érződött, és öt perc után úgy éreztem, hogy összeesem a pályán. Nem éreztem magam jól, kétszáz volt pulzusom megállás nélkül, egyáltalán nem tudtam regenerálódni a pekingi döntő után. A nagy meleg miatt majdnem mindennap órákra felfüggesztették a játékot, mert annyira veszélyes volt a játékosokra nézve. Meg kellene húzni egy határt, és annál alacsonyabbat, mint amikor Vuhanban megállították a játékot, mert ez már tényleg nem egészséges" - fejtette ki.
Stollár elárulta, hogy sok önbizalmat adott neki az elmúlt két hét, mindenkihez tudott alkalmazkodni és mindenki mellett tudott fejlődni. A sikereknek köszönhetően hétfőtől új karriercsúccsal a 25. hely körül lesz a páros világranglistán.
"Az év elején a legjobb ötvenbe kerülés volt a cél, most a legjobb harmincban leszek, és erre nagyon büszke vagyok" - mondta a teniszező, kiemelve, hogy egyesben és párosban párhuzamosan jól teljesíteni nagyon nehéz, ezért összpontosít most csak a párosra.
Stollár a jövő heti oszakai versenyen ismét Katóval indul és az idényből hátralévő versenyeken az a célja, hogy pár pontot még szerezzen és élvezze a játékot.
Arra a kérdésre, hogy kivel indul majd a januári Australian Openen, azt válaszolta, hogy még nem tudja, egyelőre az előtte álló feladatokra összpontosít.
