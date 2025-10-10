Sulyok Tamás és Orbán Viktor is gratulált Krasznahorkai Lászlónak
2025. október 10. 06:04

Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is gratulált csütörtökön Krasznahorkai Lászlónak az irodalmi Nobel-díjhoz.

"Szívből gratulálok Krasznahorkai Lászlónak az irodalmi Nobel-díjhoz!" - írta Sulyok Tamás államfő a Facebook oldalán.

"Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!" - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök szintén a Facebookon.

MTI
