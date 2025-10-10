Nagy-Britannia visszaszállította Franciaországba migránsok első csoportjait

2025. október 10. 07:12

Nagy-Britannia visszaszállította Franciaországba az illegálisan érkezett menedékkérők első csoportjait az erről nyáron kötött kétoldalú megállapodás alapján.

A londoni belügyminisztérium csütörtök esti beszámolója szerint az elmúlt egy hét során két csoportban 19 embert vittek vissza Franciaországba repülőgépeken.

A második csoport csütörtökön érkezett francia területre, ahonnan "Kelet-Európába indulnak tovább" - áll a tárca ismertetésében.

A minisztérium nem részletezte, hogy a Nagy-Britanniából e program alapján elszállított emberek melyik kelet-európai ország felé folytatják útjukat.

Erről a visszatoloncolási programról Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő írt alá egyezményt a júliusi londoni brit-francia csúcstalálkozón.

A két vezető az illegális bevándorlás elleni közös fellépés jegyében arról állapodott meg, hogy Nagy-Britannia a jövőben őrizetbe veszi és visszaküldheti Franciaországba a La Manche-csatornán, embercsempészek szervezésében csónakokkal illegálisan átkelő menedékkérőket.

Ennek fejében London vállalja, hogy ugyanennyi legális, nagy-britanniai tartózkodásra jogosult menedékkérőt szabályos úton, ellenőrzött körülmények között átvesz Franciaországtól.

A brit belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint e megoldás alapján ezen a héten eddig kilenc menedékkérő utazhatott törvényesen Nagy-Britanniába Franciaországból.

Nagy-Britanniába évente több tízezren kelnek át illegálisan Franciaországból, és számuk az idei év eleje és szeptember vége között elérte a 33 ezret.

A La Manche-csatornán - a világ legforgalmasabb kereskedelmi víziútján - megkísérelt illegális átkelések során az idén eddig legalább 27-en vesztették életüket.

MTI