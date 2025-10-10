Nagy-Britannia visszaszállította Franciaországba migránsok első csoportjait

Nagy-Britannia visszaszállította Franciaországba az illegálisan érkezett menedékkérők első csoportjait az erről nyáron kötött kétoldalú megállapodás alapján.
A londoni belügyminisztérium csütörtök esti beszámolója szerint az elmúlt egy hét során két csoportban 19 embert vittek vissza Franciaországba repülőgépeken.
A második csoport csütörtökön érkezett francia területre, ahonnan "Kelet-Európába indulnak tovább" - áll a tárca ismertetésében.
A minisztérium nem részletezte, hogy a Nagy-Britanniából e program alapján elszállított emberek melyik kelet-európai ország felé folytatják útjukat.
Erről a visszatoloncolási programról Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő írt alá egyezményt a júliusi londoni brit-francia csúcstalálkozón.
A két vezető az illegális bevándorlás elleni közös fellépés jegyében arról állapodott meg, hogy Nagy-Britannia a jövőben őrizetbe veszi és visszaküldheti Franciaországba a La Manche-csatornán, embercsempészek szervezésében csónakokkal illegálisan átkelő menedékkérőket.
Ennek fejében London vállalja, hogy ugyanennyi legális, nagy-britanniai tartózkodásra jogosult menedékkérőt szabályos úton, ellenőrzött körülmények között átvesz Franciaországtól.
A brit belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint e megoldás alapján ezen a héten eddig kilenc menedékkérő utazhatott törvényesen Nagy-Britanniába Franciaországból.
Nagy-Britanniába évente több tízezren kelnek át illegálisan Franciaországból, és számuk az idei év eleje és szeptember vége között elérte a 33 ezret.
A La Manche-csatornán - a világ legforgalmasabb kereskedelmi víziútján - megkísérelt illegális átkelések során az idén eddig legalább 27-en vesztették életüket.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program lebonyolításáért felelős államtitkár, a KDNP alelnöke Ráckevén vett részt a „Gályáktól a közös hajóig” című rendezvényen, ahol a 17. századi gályarabok történetén keresztül a nemzetiségi és felekezeti konfliktusok feloldásáról tartott előadást.
Az író elmondta: egyáltalán nem számított az elismerésre és hangsúlyozta, hogy nagyon büszkévé és boldoggá teszi az is, hogy anyanyelvét, a magyar nyelvet használhatja.
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.