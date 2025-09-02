Százéves a Kincsem Park

Az idén százéves Kincsem Park ezen a hétvégén óriási, ingyenes őszindító rendezvényre várja a látogatókat.
Nézők a lelátón a 103. Magyar Galopp Derbyn a fővárosi Kincsem Parkban 2025. július 6-án. MTI/Lakatos Péter
A szervezők tájékoztatása szerint szombat délután az agaraké és az ügetőké lesz a főszerep. Utóbbiak legrangosabb futama a Marschall József emlékverseny és a 111. Hungária Díj lesz.
Mindkettő érdekessége, hogy a világklasszis szerb kosárlabdázó, az NBA-ben bajnok és háromszor a legértékesebb játékosnak választott Nikola Jokic versenylovai is futnak a magyar lovak ellen.
Vasárnap az angol telivérek lesznek a porondon.
A főfutam a rekorddíjazású, 2400 méteres Kincsem Díj lesz, melyben minden idők legerősebb mezőnye áll starthoz, ugyanis Ausztriából, Angliából, Csehországból, Németországból és Szlovákiából is érkeznek klasszisok, hogy megküzdjenek a legjobb magyar lovakkal.
A nyeregben is sztárparádé várható, itt lesz a háromszoros angol bajnok Silvestre de Sousa és a tizenkétszeres dubai győztes Tadhg O’Sea.
A rendezvény mindkét napon 13 órakor indul, a belépés mindkét nap ingyenes.
