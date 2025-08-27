Szijjártó Péter: az osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot

Alexander Van der Bellen osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.
"Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől" - hangsúlyozta.
Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Az első félidőben mezőnyben valamivel jobb volt a Ferencváros, ugyanakkor az azeriek a kevés helyzetet kihasználták. A Fradi játékára a saját térfélen való infantilis labdaeladás sajnos jellemző.
-
Az iskolaőröknek évi kétszáz-háromszáz esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Ez mutatja, hogy az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír
-
Lázár János szerint épp ezért kell folyamatosan több vasat tartanunk a tűzben: gazdasági együttműködést folytatnunk - nem a Nyugat ellenében, hanem a Nyugat mellett - a Kelettel is, akárhogy "hisztériáznak a körúton belüli és a rózsadombi elemzők, valamint messiásvárók".