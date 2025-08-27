Szijjártó Péter: az osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot

2025. augusztus 27. 20:04

Alexander Van der Bellen osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.

"Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől" - hangsúlyozta.

Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon.

mti