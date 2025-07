Thaiföld és Kambodzsa azonnali tűzszünetben állapodott meg

Dobrev Klára, Magyar Péter és a hozzájuk hasonló politikai kalandorok a feledékeny, könnyen megszédíthető emberekre számítanak, s kétségtelen, hogy ilyenek is élnek közöttünk, nem is kevesen. Ezért is fontos, hogy időről időre felmutassuk a gyakorlati eredményeket és összehasonlítsuk azokat a baloldal valóságos tevékenységével - ad jelzést Bánó Attila.