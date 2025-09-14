Toroczkai László: ki kell vonni a bűnözőket a magyar társadalomból
2025. szeptember 14. 10:09

Ki kell vonni a bűnözőket a magyar társadalomból, meg kell mutatni azt - ellentétben a kilencvenes évek óta Magyarországon uralkodó SZDSZ-es, liberális logika helyett -, hogy ebben az országban a bűnözőknek "kuss a neve" - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szombaton Szolnokon, a Kossuth Lajos úti kormányhivatal előtt.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom bűnözés ellen szervezett tüntetésén petíciót kísérelt meg átadni a vármegyei főispánnak, de nem nyitottak neki ajtót, pedig állítása szerint korábban ígéretet kapott az átvételre.

A Mi Hazánk kormányzásától csak a bűnözőknek kell rettegniük, a párttól egyetlenegy tisztességes embernek nem kell tartania - mondta.

Kitért arra, hogy Magyarországon nagyon szigorúak a fegyvertartási szabályok, nincs lehetősége a tisztességes, büntetlen előéletű, becsületes embereknek megvédeniük magukat, ha rájuk támadnak. Ha ezt egy államhatalom nem teszi lehetővé, akkor kötelessége a legtökéletesebb módon megvédenie az állampolgárokat az állami erőszakszervezetek által - mondta.

Ehhez képest a közelmúltban egy szolnoki szórakozóhelyet megtámadott "egy egész életében bűnözésből élő horda, akik vérségi alapon szerveződtek". Rátámadtak a mindössze öt emberből álló biztonsági szolgálatra, miközben az állam erőszakszervezete - amelynek a védtelenül hagyott magyarokat kellene megvédenie - hosszú időn keresztül nem érkezett meg. A támadók pedig szabadlábon vannak - tette hozzá.

Hangsúlyozta: meg akarják védeni a magára hagyott magyarokat, nemcsak felvonulással, tüntetésekkel, hanem bűnvadászokkal. Rendet kell tennünk Magyarországon! - hangoztatta.

A pártelnök azt is állította, hogy a Fidesz és a Tisza Párt "lopkodja a programjaikat" és éppen azokban az országokban jár ezekben a napokban Orbán Viktor, ahova ők évek óta járnak és mutatják meg, hogy micsoda piaci lehetőségek vannak ott. Mint mondta, hétfőn megy az Egyesült Arab Emírségekbe egy napra, hogy megmutassa: a Mi Hazánk Mozgalom elérte több tucat magyar kisvállalkozó megmentését.

"Most nagyon közel állunk ahhoz, hogy végre forduljon a kocka, és végre mi is beleszólhassunk Magyarország irányításába" - utalt a jövő évi választásra.

A pártelnök a leginkább cenzúrázott politikai pártnak nevezte mozgalmát. Közölte: azzal, hogy Facebookon élőben közvetítik a tüntetést, kockáztatják Facebook-oldaluk elvesztését.

Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője sérelmezte, hogy a szolnoki szórakozóhelyre, ahol a garázdaság történt nemrég, miért szimpla rendőrjárőröket küldött a rendőrkapitány, miért nem a bevetési egységet. A cigány jogvédelmet "az ember alatti lét egy formájának" nevezte. Mint mondta: a roma jogvédők nem hajlandók elismerni, hogy a cigányok jelentős része körében "divatos a magyargyűlölet".

A beszédek után a Bűnvadászok kisbuszának felvezetésével az egybegyűltek átvonultak a vármegyei rendőrkapitányság elé mécseseket gyújtani a bűncselekmények halálos áldozatainak emlékére.

MTI
Címkék:
