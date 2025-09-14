Toroczkai László: ki kell vonni a bűnözőket a magyar társadalomból

Ki kell vonni a bűnözőket a magyar társadalomból, meg kell mutatni azt - ellentétben a kilencvenes évek óta Magyarországon uralkodó SZDSZ-es, liberális logika helyett -, hogy ebben az országban a bűnözőknek "kuss a neve" - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnöke szombaton Szolnokon, a Kossuth Lajos úti kormányhivatal előtt.
Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom bűnözés ellen szervezett tüntetésén petíciót kísérelt meg átadni a vármegyei főispánnak, de nem nyitottak neki ajtót, pedig állítása szerint korábban ígéretet kapott az átvételre.
A Mi Hazánk kormányzásától csak a bűnözőknek kell rettegniük, a párttól egyetlenegy tisztességes embernek nem kell tartania - mondta.
Kitért arra, hogy Magyarországon nagyon szigorúak a fegyvertartási szabályok, nincs lehetősége a tisztességes, büntetlen előéletű, becsületes embereknek megvédeniük magukat, ha rájuk támadnak. Ha ezt egy államhatalom nem teszi lehetővé, akkor kötelessége a legtökéletesebb módon megvédenie az állampolgárokat az állami erőszakszervezetek által - mondta.
Ehhez képest a közelmúltban egy szolnoki szórakozóhelyet megtámadott "egy egész életében bűnözésből élő horda, akik vérségi alapon szerveződtek". Rátámadtak a mindössze öt emberből álló biztonsági szolgálatra, miközben az állam erőszakszervezete - amelynek a védtelenül hagyott magyarokat kellene megvédenie - hosszú időn keresztül nem érkezett meg. A támadók pedig szabadlábon vannak - tette hozzá.
Hangsúlyozta: meg akarják védeni a magára hagyott magyarokat, nemcsak felvonulással, tüntetésekkel, hanem bűnvadászokkal. Rendet kell tennünk Magyarországon! - hangoztatta.
A pártelnök azt is állította, hogy a Fidesz és a Tisza Párt "lopkodja a programjaikat" és éppen azokban az országokban jár ezekben a napokban Orbán Viktor, ahova ők évek óta járnak és mutatják meg, hogy micsoda piaci lehetőségek vannak ott. Mint mondta, hétfőn megy az Egyesült Arab Emírségekbe egy napra, hogy megmutassa: a Mi Hazánk Mozgalom elérte több tucat magyar kisvállalkozó megmentését.
"Most nagyon közel állunk ahhoz, hogy végre forduljon a kocka, és végre mi is beleszólhassunk Magyarország irányításába" - utalt a jövő évi választásra.
A pártelnök a leginkább cenzúrázott politikai pártnak nevezte mozgalmát. Közölte: azzal, hogy Facebookon élőben közvetítik a tüntetést, kockáztatják Facebook-oldaluk elvesztését.
Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője sérelmezte, hogy a szolnoki szórakozóhelyre, ahol a garázdaság történt nemrég, miért szimpla rendőrjárőröket küldött a rendőrkapitány, miért nem a bevetési egységet. A cigány jogvédelmet "az ember alatti lét egy formájának" nevezte. Mint mondta: a roma jogvédők nem hajlandók elismerni, hogy a cigányok jelentős része körében "divatos a magyargyűlölet".
A beszédek után a Bűnvadászok kisbuszának felvezetésével az egybegyűltek átvonultak a vármegyei rendőrkapitányság elé mécseseket gyújtani a bűncselekmények halálos áldozatainak emlékére.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
A nyár elején több mint harmincezer karkötőt osztottak szét Magyarországon és Kárpát-medence szerte, a hétvégi budapesti rendezvényre pedig ötvenezer darabbal érkeztek. "A kis szalag vékony, de eltéphetetlen, amely identitásunkat, összetartozásunkat és a jövőbe vetett reményünket jelképezi" - fogalmazott Závogyán Magdolna.
Márai Sándor kijelentette, a magyarok annyira élnek, amennyire Magyarország él. Ez kiemelten alkalmazható az elszakított nemzetrészek tagjaira, "hiszen ezen közösségek léthelyzetének egyik meghatározó tényezője a velük szemben alkotmányos felelősséget viselő anyaország aktuális helyzete.
Soltész Miklós a minden hónap 13-án a Kisboldogasszony-kegytemplomnál tartott engesztelő nap alkalmából beszélt arról, hogy a Nyolc Boldogság Közösség női szerzetesrend a kolostorépület - az egykori ferences rendház - felújítására félmilliárd forint állami támogatást használhat fel.