Rétvári Bence: Egyházellenes és romboló Magyar Péterék terve

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 26. 15:04

Éles hangú posztban bírálta a Tisza Párt kiszivárgott programját Rétvári Bence, aki szerint az egykori iskolatársa, Magyar Péter és pártja a „cinizmus és a szívtelenség csúcsát” érték el azzal, hogy 40 százalékkal csökkentenék az egyházi intézmények állami támogatását.

A KDNP-s államtitkár szerdai bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet: a Tisza Párt dokumentuma azzal indokolná a támogatásmegvonást, hogy „a passzív vallási identitás” miatt nem találkoznának jelentős társadalmi ellenállással. Rétvári szerint ez alapvető tévedés.

„Nem fogjuk passzívan tűrni, hogy kiszárítsák az egyházi iskolákat, óvodákat, kórházakat, szociális intézményeket, hogy a hitéletet a megtűrt kategóriába sorolják”

- fogalmazott. Hozzátette: a hívő emberek is adófizetők, és ugyanúgy joguk van ahhoz, hogy gyerekeik egyházi intézménybe járjanak, amelynek támogatását nem lehet csökkenteni.

Rétvári szerint a Tisza Párt terve azt a korszakot idézné vissza, „amikor a kormányzat másodrangúnak tekintette a vallásos embereket”.

Úgy véli, a program nem modernizációt, hanem visszalépést jelentene: „Ez valóban rendszerváltás lenne, csakhogy visszafelé rendszerváltás a szocialista múltba.”

Leszögezte: a tervezett elvonás – összesen 257 milliárd forint – nem megtakarítás, hanem egyszerű forráskivonás, amely kárt okozna mindazoknak, akik egyházi fenntartású intézményekre támaszkodnak: diákoknak, betegeknek, időseknek és rászorulóknak.

A politikus személyesen is bírálta a Tisza Párt vezetőjét:

„Magyar Péter mélységesen szégyellje magát, hogy ilyen egyáltalán az eszébe jutott; ő is egyházi iskolába járt”

- zárta posztját Rétvári.

Főkép: Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke a felújított váci Nagyboldogasszony-székesegyházban. Fotó: Facebook/Rétvári Bence