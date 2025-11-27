Arabul is olvasható a Puskás, a leghíresebb magyar című könyv

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 27. 09:35

Arab nyelven is megjelent a Puskás, a leghíresebb magyar című könyv.

Amint arról a szerző, Szöllősi György a közösségi oldalán közölte, ez az Aranycsapat kapitányáról szóló életrajzi mű tizedik nyelvi kiadása.

"A 6:3 évfordulójának másnapján Egyiptomban ünnepeltük az Aranycsapat kapitányát, Puskás Ferencet, aki 1979 és 1984 között itt volt az al-Maszri edzője Port Szaídban, míg a Londonban mesterhármast elérő Hidegkuti Nándor ötször (!) nyert bajnokságot az al-Ahlival, amely nemcsak Egyiptom, de Afrika legsikeresebb klubja" - írta Facebook-oldalán Szöllősi György, a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete.

Amint jelezte, felszólalt a kairói könyvbemutatón Ahmed Zayed professzor, a Puskás-könyv arab fordítását és kiadását elkészítő Alexandriai Könyvtár igazgatója és az eredeti, tízéves magyar és angol verzió magyarországi kiadója, a Rézbong Kiadó vezetője, Kovács Gergely.