Mandineres tolvajfogás

Szerző: Gondola/Police.hu

2025. november 26. 15:38

Perkáta polgármesterének lélekjelenléte és a rendőrség gyors reagálása vezetett egy körözött autótolvaj elfogásához a Fejér vármegyei Perkátán.

Oláh István polgármester hivatali irodájának ablakából lett figyelmes arra, hogy egy idegen férfi és nő egy demens idős asszonyt kísérgetnek gyanús körülmények között. A polgármester értesítette Szakács Krisztián törzszászlóst, Perkáta körzeti megbízottját, aki szolgálati autójával azonnal a helyszínre sietett.

A rendőr felismerte a férfit, akinek fotóját egy nappal korábban köröztetés céljából kapta meg a szolgálatirányítótól: a 22 éves dunaegyházi P. D. ellen két, Dunaújvárosban elkövetett autólopás miatt adtak ki körözést. A törzszászlós a kocsma melletti lépcsőnél érte utol a férfit és az idős nőt, majd igazoltatás után megbilincselte az elkövetőt. A helyszínre érkező Fridrich Ferenc törzszászlóssal együtt állították elő a gyanúsítottat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra.

A férfi a kapitányságon tett beismerő vallomást. A rendőrségi adatok szerint először egy Dunaföldváron árokba csúszott Opel tűnt fel: a járműről frissen vágták le a kipufogót, az utasteréből pedig szinte mindent eltávolítottak. A kocsi tulajdonosa csak a rendőrök értesítése után szembesült azzal, hogy ellopták és megrongálták járművét, amelyet nem sokkal korábban még egy dunaújvárosi autójavító mellett hagyott – benne a kulccsal.

Két nappal később egy Toyotát tulajdonított el valaki egy dunaújvárosi benzinkútról, miközben a sofőr az üzlethelyiségben fizetett. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a nyomozók ugyanarra az elkövetőre gyanakodtak, és beazonosították P. D.-t, akit azonban lakóhelyén nem találtak, így körözést adtak ki.

A perkátai elfogás során a gyanúsított kezdetben zavaros magyarázatokkal próbálkozott: az idős asszonyról például azt állította, hogy az édesanyja, majd később finomította állítását. A lopott Opel esetében tagadta, hogy tudomása lenne a levágott katalizátorról, még akkor is, amikor kiderült: a járművet a sógora ingatlana előtt találták meg az árokban. A Toyotáról előbb azt állította, hogy ötezer forintért adott túl rajta, majd a kapitányságon már 40 ezer forintos „eladásról” tett vallomást.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói őrizetbe vették P. D.-t, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság el is rendelt.

Szakács Krisztián törzszászlós kiemelte: a polgármester és a helyi polgárőrök jelzései gyakran segítik munkájukat, ám ilyen „mandineres” elfogásra most került sor először. „Bármi gyanúsat látnak vagy hallanak, hívnak. Most ez az együttműködés egy körözött bűnelkövető elfogásához vezetett” – fogalmazott.

Főkép fotó: Fülöp Máté/Rendőrség