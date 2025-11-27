Mbappé tarolt az Olympiacos-Real Madrid meccsen, a Liverpool súlyos pofonba szaladt bele

Szerző: Gondola

2025. november 27. 11:04

A Bajnokok Ligája ötödik fordulója drámai fordulatokat hozott: a Liverpool 4-1-re kikapott az Eindhoventől, míg a Real Madrid egy gólgazdag mérkőzésen diadalmaskodott az Olympiacos otthonában, Mbappé négy góljával.

Szoboszlai Dominik történelmi találata is kevés volt, a Liverpool összeomlott

A Liverpool tovább folytatta mély hullámvölgyét, noha Szoboszlai Dominik gólja fontos mérföldkövet jelentett a klub történetében: a magyar válogatott csapatkapitánya egy kipattanót lőtt a kapuba, amely a Vörösök 500. találata lett a Bajnokok Ligájában. A meccs azonban így is rosszul alakult: a PSV Eindhoven már a 6. percben Ivan Perisic büntetőjével vezetést szerzett, majd a második félidőben könyörtelenül kihasználta helyzeteit. A Liverpool sorozatban harmadik vereségét szenvedte el, és a legutóbbi 12 meccséből kilencet elveszített.

Olympiacos-Real Madrid: Mbappé négy gólja mindent vitt

Az európai körkép másik nagy összecsapása az Olympiacos–Real Madrid rangadó volt, ahol Kylian Mbappé parádés teljesítménnyel döntötte el a találkozót. A francia klasszis négy gólt szerzett, és vezérletével a királyi gárda 4–3-ra nyert Pireuszban, egy rendkívül látványos, fordulatos mérkőzésen.

London ünnepel, Milánó szomorkodik - a PSG közben ötig jutott

A játéknapon az Arsenal is nagy skalpot gyűjtött: 3–1-re verte a Bayern Münchent Londonban, ezzel már csak az Ágyúsok maradtak százszázalékosak a sorozatban. Az Inter hosszabbításban kapott ki az Atlético Madriddal szemben, míg a címvédő PSG 5–3-ra győzte le a Tottenhamet Vitinha mesterhármasával.