Semjén Zsolt az emberi jogokról

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 27. 07:37

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben az emberi jogokról osztja meg gondolatait.

A videó elején a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke leszögezi: „A bibliai kultúrkörnek, a zsidó-keresztény hagyománynak a sajátja az, hogy Isten az embert saját képmására teremtette. És ez az emberi jogoknak a végső alapja, hogy mindenki – legyen szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg – azért végtelen érték, mert a teremtő Isten képmására formáltatott.”

A keresztény politikus elmondja, hogy az európai gondolkodás egyik legfontosabb fogalma, az emberi személy is a keresztény teológiából nőtt ki. Ezzel kapcsolatban így fogalmaz:

„És gondoljuk meg azt is, hogy maga a személyfogalom, ami az egész európai civilizációnknak, jogrendünknek, kultúránknak az alapja, az emberi személy, voltaképpen az ókeresztény kori szentháromságtani és krisztológiai vitáknak mintegy mellékterméke.”

Semjén hangsúlyozza, ebből következik, hogy a keresztény civilizáció védelme nem csupán vallási kérdés, hanem identitásunk és alapvető értékeink megőrzése is. A videó végén így fogalmaz:

„Amikor a keresztény civilizációt védjük, akkor a saját identitásunkat védjük, az emberi jogokat védjük, az emberi személyt védjük.”

Korábban Semjén Zsolt az igazság és a többség kérdéséről osztotta meg gondolatait. „Magyarországon a megoldás az igazság és a többség kérdésére a Fidesz és a KDNP szövetsége, ahol a KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy nagy gyűjtőpárt. És ez a kettő képes együtt az igazság és a többség problémájának a megoldására!” - mutatott rá a KDNP elnöke.