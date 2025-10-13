Trump 19-re húzott lapot - utolsó ajánlat Putyinnak

2025. október 13. 11:40

Az amerikai elnök ismét megerősítette, hogy kész nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákkal ellátni Ukrajnát. A Kyiv Independent szerint azonban Trump azt tervezi, hogy először Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszél az ügyről. „Őszintén beszélnék Oroszországgal a Tomahawkokról” – mondta Trump újságíróknak. „Tényleg tomahawkokat akarnak látni az országukban? Nem hiszem.” Trump hangsúlyozta, hogy a tervezett szállítás attól függ, hogy Moszkva hajlandó-e véget vetni a háborúnak. „Előbb beszélnék vele. Mondanám: ha a háború nem ér véget, elküldöm a Tomahawkokat” – folytatta Trump. A Kyiv Independent szerint a rakétát „erős támadó fegyvernek” nevezte, és figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok bármikor cselekedhet, ha a konfliktus folytatódik.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője aggodalmát fejezte ki Trump bejelentése miatt. „A Tomahawks-ügy rendkívül fontos” – mondta Peszkov, hozzátéve: „A feszültség minden oldalról fokozódik.” Az ukrán kormány viszont a Tomahawk lehetséges felhasználását lehetőségnek tekinti arra, hogy Oroszországot tárgyalóasztalhoz ültesse. Volodimir Zelenszkij elnök október 9-én azt mondta a Kyiv Independent szerint, hogy egy szállítás arra kényszerítheti Moszkvát, hogy ismerje fel a háború új valóságát.

A Tomahawkok mélyen becsapódhatnak Oroszországba

A Tomahawk rakéta egy 1,600-2,500 kilométeres hatótávolságú fegyverrendszer. A Kyiv Independent szerint Ukrajna felhasználhatja arra, hogy célpontokat érjen el mélyen orosz területen, akár Szibériáig is.

