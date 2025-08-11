Trump nagyon okos embernek nevezte Orbán Viktort - Videó

2025. augusztus 11. 23:16

Orbán Viktort idézte, és nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt Donald Trump amerikai a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján . Az amerikai elnök augusztus 11-én a pénteki Putyin elnökkel tervezett találkozóról és a háborúról beszélt a Fehér Házban egy sajtótájékoztatón, amikor azt a kérdést kapta, Oroszország legyőzhető-e a csatatéren?

Trump úgy válaszolt: „Ugyanezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó.

Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni.

2 óra 23 másodpercnél kezdődik ez a részlet:

trump

mandiner/youtube