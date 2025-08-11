Trump nagyon okos embernek nevezte Orbán Viktort - Videó

Orbán Viktort idézte, és nagyon okos embernek nevezte a magyar miniszterelnököt Donald Trump amerikai a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján . Az amerikai elnök augusztus 11-én a pénteki Putyin elnökkel tervezett találkozóról és a háborúról beszélt a Fehér Házban egy sajtótájékoztatón, amikor azt a kérdést kapta, Oroszország legyőzhető-e a csatatéren?
Trump úgy válaszolt: „Ugyanezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó.
Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni.
2 óra 23 másodpercnél kezdődik ez a részlet:
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
"Ma délután Denisz Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket" - tájékoztatott a külügyminiszter.
-
"Ha még harapósabbak, még hatékonyabbak leszünk ez ellenfél kapuja előtt, akkor továbbjuthatunk. Telt ház lesz, vagyis a felfokozott hangulatban nemcsak a csapat lehet energikus, hanem a szurkolók is - mondta Kean.
-
"A második ötvenre a némettől kiváló hullámokat kaptam, ez megindított és maradt energiám a második százra. Korábban elérhetetlennek tűnt számomra a világcsúcs, ez most nekem hatalmas siker" - fogalmazott Kiss, aki vasárnap a 400 méteres felszíni uszonyos úszást is világcsúccsal nyerte.