Varga-Bajusz Veronika: a Stipendium Peregrinum program nemzetünk befektetése

2025. július 10. 13:05

A Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogram nemzetünk bizalma és befektetése a legtehetségesebb fiatalokba - mondta Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár az ösztöndíjprogram nyertes pályázóiról szóló csütörtöki sajtótájékoztatón Budapesten.

Az államtitkár közölte: a Stipendium Peregrinum egy éve csatlakozott a Pannónia programcsaládhoz, amely az egyetemisták mobilitási tevékenységeit támogatja.

Mint mondta, z ösztöndíjprogram keretében a világ "top százas egyetemein" tanulhatnak a magyar fiatalok, akiket tanulmányaik végeztével hazavárnak, hogy a külföldön megszerzett tudást, tapasztalatot és kapcsolatrendszert itthon, a nemzet javára hasznosítsák.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte, eddig összesen 119 fiatalt támogattak álmaikat megvalósításában, ami 3,8 milliárd forintos befektetést jelentett a kormány számára.

"Az idei évben 26 fiatal csatlakozik ehhez a különleges körhöz" - folytatta, megjegyezve: a résztvevők többek közt az Egyesült Államok, Anglia, Kanada, Svájc vagy Németország legnevesebb egyetemeire juthatnak el az állam támogatásával.

Hozzátette: a 26 újonnan csatlakozó fiatal mellett 40 olyan fiatal is van, akik már korábban elnyerték a pályázatot, és az idén tovább folytatják külföldi tanulmányaikat. Ez így egyben 1,1 milliárd forintos kiadást jelent- magyarázta.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a fiatalok a kapott támogatást bármire fordíthatják, tandíjra, jegyzetekre, lakhatásra vagy megélhetési költségekre is költhetik a pénzt.

Jelezte továbbá, hogy az ösztöndíjasok kétharmada természettudományos területen tanul, de a résztvevők között vannak művészeti, humán és gazdasági szakterületen tanulók is.

Nagy-Vargha Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár arról beszélt: a kormány annak az álomnak a megvalósítását támogatja, hogy a magyar fiatalok a világ legjobb egyetemeire kerüljenek be.

"A jelentős anyagi támogatáson túl elkötelezettek vagyunk abban, hogy igazi közösség alakuljon ki, és egyéb készségekre, képességekre is felkészítsük a fiatalokat" - fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy az ösztöndíjasok számára a héten elindítanak egy tábort, ahol inspiráló, természetközeli környezetben ismerkedhetnek meg egymással. A "fecsketábor" több mint húsz résztvevőjét meglátogatja mások mellett Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató és Marco Rossi, a magyar férfi labdarúgó-válogatott kapitánya is, akik motivációs előadást tartanak nekik - ismertette a helyettes államtitkár, hozzátéve: az ösztöndíjasok kommunikációs tréningeken és projektmunkákban is részt vesznek a táborban.

Nagy-Vargha Zsófia beszámolt arról is, hogy minden ösztöndíjas fiatal kap egy "kulcsmentort", aki éveken keresztül kíséri őket a tanulmányaik során. "Célunk, hogy alakuljanak ki szoros kapcsolatok, amelyek nem csak a program idejére szólnak" - fogalmazott.

MTI