A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara ad koncertet a Zeneakadémián

Szerző: mti

2025. november 8. 16:06

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara ad koncertet 172 éves fennállása alkalmából november 17-én a Zeneakadémián.

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara - Magyarország első szimfonikus együttese - ezen a különleges estén három zeneszerző, három korszak és három zenei világ találkozását kínálja. Az esten Dohnányi, Brahms és Gyöngyösi művei szólalnak meg Hontvári Gábor vezényletével - közölte a zenekar az MTI-vel.

Johannes Brahms és Dohnányi Ernő szoros kapcsolatban álltak a Budapesti Filharmóniai Társasággal. Brahms 1879 és 1890 között többször is vezényelte a zenekart, Dohnányi Ernő 42 éven át volt elnök-karnagya.

A koncerten Brahms II. (D-dúr) szimfóniája és Dohnányi fisz-moll szvitje mellett egy kortárs magyar szerző új műve is felhangzik. Gyöngyösi Levente A Dunánál - koncertária basszusszólóra és zenekarra című művének szólistája Cser Krisztián, a Magyar Állami Operaház magánénekese.

A József Attila versére írt mű a folyó szimbolikáján keresztül a múlt és jövő egymásba fonódását idézi meg - írták.

A közlemény szerint a 172. ünnepi hangverseny nem csupán múltidézés, hanem a folytonosság ünnepe. Annak bizonyítéka, hogy a hagyomány és a kortárs szellem együtt adják meg a zenekar művészi erejét immár több mint másfél évszázada.