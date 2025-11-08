Labdarúgó NB I - Háromgólos ETO-győzelem Újpesten

Szerző: mti

2025. november 8. 17:05

Az ETO FC Győr 3-0-ra nyert a Szusza Ferenc Stadionban az Újpest FC ellen a labdarúgó Fizz Liga 13. fordulójának első szombati mérkőzésén.

A lila-fehérek az elmúlt tizenkilenc évben csupán egyszer győzték le az ETO-t, a többi húsz NB I-es mérkőzésen mindössze hat döntetlennel szereztek pontokat, tizennégyszer viszont vereséget szenvedtek.

A nyáron Angliából hazatért Schön Szabolcs két és fél év után volt eredményes a magyar élvonalban, duplázásával pedig az algériai Nadir Benbuali már nyolc találatnál tart, és a második helyre lépett előre a góllövőlistán.

Fizz Liga, 13. forduló:

Újpest FC-ETO FC Győr 0-3 (0-1)

Szusza Ferenc Stadion, 4743 néző, v: Bognár T.

gólszerzők: Schön (28.), Benbuali (59., 71.)

sárga lap: Fiola (60.), Tiago (86.), Tucic (87.)

Újpest FC:

Piscitelli - Rasak, Nunes, Kaczvinszki, Tiago - Matko, Ljujic (Ademi, a szünetben), Lacoux (Fiola, a szünetben), Geiger (Tucic, a szünetben), Beridze (Vlijter, 71.) - Medeiros (Tajti, 78.)

ETO FC:

Petrás - Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Anton (Vingler, 84.) - Schön (Zivkovic, 88.), Vitális, Bumba (Njie, 84.), Bánáti (Huszár, 73.) - Benbuali (Gavric, 84.)

Bár a két csapat között a középmezőnyben csupán egy hely volt a különbség, a vendégek a mérkőzés elejétől magukhoz ragadták a kezdeményezést, míg a hazaiak jobbára védekezésre kényszerültek. Az ETO leginkább a jobb oldalon vezette támadásait, és Schön Szabolcs beadásai után Nadir Benbuali, Bánáti Kevin, valamint Claudiu Bumba révén is gólt szerezhetett volna.

A helyzetek azonban kimaradtak, aztán a 28. percben indított győri támadásnál Bumba a jobbösszekötő helyéről laposan tette középre a labdát, a középre húzódó Schön pedig 13 méterről ballal a jobb alsó sarokba lőtt.

A nyáron az angol harmadosztályból hazaigazoló kilencszeres válogatott szélső első gólját szerezte a zöld-fehérek játékosaként.

A hátrányba kerülő Újpest szerkezetet váltott, és legeredményesebb játékosa, a hét találattal álló Aljosa Matko a szélről a csatársorba lépett előre José Medeiros mellé, de így sem vált támadóbbá a játéka. Sőt az első félidő ráadásában az ETO eldönthette volna a mérkőzést, de a Schön-Bumba összjáték végén Riccardo Piscitelli védett ziccerben.

Damir Krznar a szünetben hármat is cserélt, amelyből kiderült, hogy az újpestiek vezetőedzője az első félidőben leginkább a középpályások teljesítményével lehetett elégedetlen.

Fordulás után árnyalattal javult a hazaiak teljesítménye, de negyedóra elteltével már két góllal vezettek a vendégek.

Schön közeli lövése után Piscitelli góltól mentette meg csapatát, de a győrieknek járó szöglet után Benbuali a kapu bal oldalába fejelte a labdát. Az algériai csatár 12 perccel később lábbal is bevette az ellenfél kapuját, megszerezve nyolcadik találatát az idényben, s szűk másfél éves magyarországi pályafutása során harmadszor duplázott.

Az Újpest hat egymást követő hazai bajnokiján maradt nyeretlen, mérlege két döntetlen és négy vereség.