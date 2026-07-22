A harkivi Artilne és a zaporizzsjai Blahodatne elfoglalásáról tett bejelentést orosz forrás

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 22. 21:05

Elfoglalta a Harkiv megyei Artilne és a Zaporizzsja megyei Blahodatne települést az orosz hadsereg - közölte szerdán a moszkvai védelmi minisztérium.

A friss hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy

1270 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel a Neptun partvédelmi rakétarendszer két indítóállomását, valamint logisztikai központokat, nagy hatótávolságú, pilóta nélküli légi járművek gyártóüzemeit, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, illetve a közlekedési infrastrukturális létesítményeket, 13 páncélozott harcjárművet, három rakéta-sorozatvetőt, egy Bohdana 155 milliméteres önjáró tarackot, kilenc irányított légibombát, továbbá 808 repülőgép-típusú drónt.

Több régióból jelentettek az orosz hatóságok szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az elcsatolt Krím félszigeten lévő

Jaltában 17 civil sebesült meg egy többemeletes lakóépületet ért ukrán dróncsapás következtében.

Hármójuk állapota súlyos.

Belgorod megye három járásában négyen, a kurszki régió határ menti övezetében pedig ketten sebesültek meg. A brjanszki régió Klimovói járásában a Miratorg húsipari vállalat három üzemét érte szerdán ukrán dróncsapás, egy munkatárs megsebesült. Az ukrán fél kedden is támadta a cég létesítményeit.

Az éjszaka a Wildberries webáruház újabb két raktárát támadta az ukrán fél.

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai gazdasági tanácskozáson azt hangoztatta, hogy

"külső kísérletek figyelhetők meg a helyzet destabilizálására az energetikai szektorban és néhány más ágazatban".

Az üzemanyagpiacon kialakult nehézségeket átmenetinek nevezte, amelyek nem képesek befolyásolni a gazdaság dinamikáját. Putyin stabilnak minősítette orosz gazdaság kulcsfontosságú ágazatainak helyzetét.

Az orosz légiközlekedési hatóság (Roszaviacija) szerdán bejelentette, hogy augusztus 12-én moszkvai idő szerint 02 óra 59 percig a moszkvai légiközlekedési csomópont körzetében repülés csak 4900 méteres magasság alatt végezhető, a tranzitrepülés pedig tilos. Az intézkedést a repülésbiztonság biztosításával indokolta.

Emellett továbbra is érvényben marad az a június 20-tól bevezetett rendelkezés, amely Oroszország központi régióinak egy részében korlátozta a könnyű és szuperkönnyű repülőgépek, valamint a polgári drónok repülését az 5200 méterig terjedő magassági tartományban.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálati (FSZB) közölte, hogy őrizetbe vett egy 21 éves szentpétervári lakost, aki

ukrán utasításra egy ottani hadipari vállalat egyik alkalmazottjának autóját készült felrobbantani.

A gyanúsított, akit az orosz "északi főváros" metrójában vettek őrizetbe, a Telegram segítségével, saját kezdeményezésére vette fel a kapcsolatot az ukrán titkosszolgálattal, amely kriptovalutában fizetett neki.