A harkivi Volohivszke elfoglalásáról tett bejelentést orosz forrás

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 21. 16:03

Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg és csapást mért Odessza kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A keddi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és

összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A luhanszki régióbeli Szvatovében négyen - köztük egy 10 és egy 14 éves gyermek - megsebesültek, miután drón repült be egy lakóház ablakán. Az egyik gyermek állapota súlyos. A Kamennij Brod-i járásban egy 69 éves nő sérült meg.