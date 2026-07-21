A harkivi Volohivszke elfoglalásáról tett bejelentést orosz forrás
Szerző: MTi/Gondola
2026. július 21. 16:03
Elfoglalta a Harkiv megyei Volohivszke települést az orosz hadsereg és csapást mért Odessza kikötőjének katonai célokra használt létesítményeire - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.
A keddi hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, és
összesen mintegy 1490 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A luhanszki régióbeli Szvatovében négyen - köztük egy 10 és egy 14 éves gyermek - megsebesültek, miután drón repült be egy lakóház ablakán. Az egyik gyermek állapota súlyos. A Kamennij Brod-i járásban egy 69 éves nő sérült meg.