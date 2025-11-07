A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: mti

2025. november 7. 00:01

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 45. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

4 (négy)

7 (hét)

25 (huszonöt)

27 (huszonhét)

38 (harmincnyolc)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények:

6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 58 076 180 forint;

5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 233 315 forint;

4 találatos szelvény 1088 darab, nyereményük egyenként 6220 forint;

3 találatos szelvény 16 352 darab, nyereményük egyenként 2515 forint.