A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: mti
2025. november 7. 00:01
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 45. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
4 (négy)
7 (hét)
25 (huszonöt)
27 (huszonhét)
38 (harmincnyolc)
42 (negyvenkettő)
Nyeremények:
6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 58 076 180 forint;
5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 233 315 forint;
4 találatos szelvény 1088 darab, nyereményük egyenként 6220 forint;
3 találatos szelvény 16 352 darab, nyereményük egyenként 2515 forint.
