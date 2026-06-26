A Hit pajzsa - Erdő Péter a kitüntetett

Szerző: MTI

2026. június 26. 17:07

Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érseket Hit pajzsa-díjjal tüntették ki - közölte Zsuffa Tünde, a főegyházmegye sajtószóvivője pénteken az MTI-vel. A bíborosnak a kitüntetést a budapesti Prímási palotában adta át Horváth Béla, a díj alapítója, kurátora és Sajgó Szabolcs jezsuita pap, jószolgálati nagykövet pénteken.

Erdő Péter az elismerést

a katolikus tanítás és élet tisztaságának tudós szolgálatáért és védelméért,

valamint a Kárpát-medence és Európa nemzeti katolikus egyházai közötti híd szerep betöltéséért vehette át.

Sajgó Szabolcsnak a közleményben szereplő laudációja szerint a 2002-ben alapított díj célja azoknak a még élő egyházi személyeknek, papoknak, szerzeteseknek az elismerése, akik

a kommunista diktatúra alatt, az üldöztetés éveiben hűséggel kitartottak hitük és magyarságuk mellett

úgy, hogy ezzel példát adtak a mai nemzedéknek is.

Jelezte: a díj odaítélése szempontjából Erdő Péter munkásságának csak az 1990 előtti évei számítanak. Sajgó Szabolcs szerint aki kicsit is ismeri az egyház mindennapi belső és külső életét a diktatúra alatt, annak számára csodával határos, ahogyan Erdő Péter élete alakult ebben az időszakban, ahogyan tanulmányait folytatta, majd

nemzetközileg elismert tudóssá vált a különféle adminisztratív és egyéb akadályok közepette.

Erdő Péter hívő bölcsessége, hűsége a szent tudományokhoz a csapdák és buktatók között, valamint a katolikus egyház szolgálatára feltétel nélkül átadott élete ma is példát mutat és erőt adhat - olvasható a méltatásban.

A mély, személyes hit pajzsként biztosította Erdő Péter számára a világos látást a hit igazságának védelmében, és biztosította az erőt, hogy

a küzdelemben ne válaszoljon rosszal a rosszra

- tette hozzá Sajgó Szabolcs.

A Parma fidei - Hit pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla volt MDF-es és kisgazda politikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író.

A díjat Erdő Péterrel együtt eddig 31-en kapták meg.