A holt-tengeri tekercsek számos darabjából nyílt kiállítás Washingtonban

Szerző: mti

2025. november 23. 15:04

A világ legrégebbi ismert biblikus témájú szövegeit tartalmazó holt-tengeri tekercsek számos darabjából nyílt kiállítás Washingtonban, a Biblia Múzeumában (Museum of the Bible) szombaton.

Az amerikai fővárosban működő kiállító- és kutatóhelyen megnyílt tárlat a Holt-tenger melletti Kumrán közelében 1947-ben felfedezett mintegy 2000 éves dokumentumokon túl a Jeruzsálemi második templom korszakából és térségéből származó egyéb tárgyakat, használati eszközöket, tárolóedényeket, ékszereket és pénzérméket is bemutat. Látható az úgynevezett "Krisztus-hajó" egy darabja, egy halászhajó töredéke, amely az időszámítás kezdetének időszakából származik.

Carlos Campo, a Biblia Múzeumának elnöke a sajtóbemutatón a bibliakutatás legjelentősebb leleteinek nevezte a holt-tengeri tekercseket.

Bobby Duke, a Biblia Múzeumának főkurátora az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a tárlatot az Izraeli Régészeti Hatósággal kialakított együttműködés keretében nyitották meg. Hozzátette, hogy az izraeli intézmény a világ első számú szervezete a bibliai témájú régészetben.

Joe Uziel, az Izraeli Régészeti Hatóság holt-tengeri tekercsekért felelős egységének főkurátora azt mondta az MTI-nek: az intézmény küldetésének tekinti Izrael kulturális örökségének megmutatását az országon belül és kívül. Hangsúlyozta, hogy a tárlat fénypontja mellett a többi kiállított tárggyal szerettek volna képet adni arról a történelmi közegről, amelyben a biblikus és vallási szövegeket tartalmazó tekercsek Kumránban megszülettek.

A holt-tengeri tekercsek tárlata 9 hónapon keresztül látható Washingtonban, ugyanakkor a műtárgyak állapotának megőrzése érdekében 3 havonta cserélik a kiállított ősi dokumentumok körét, hogy ne tegyék ki azokat hosszabb időre fénynek, még a félhomályban tartott kiállítótérben sem. Joe Uziel azt mondta, a 3 hónapos időszak után 5 évre elzárják a sötét tárolókamrába a kiállított darabokat, hogy a legcsekélyebb károsodásukat is megakadályozzák.