A Kereszténydemokrata Internacionálé elnöke a Karmelitában

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 29. 23:07

A globális keresztényellenes hisztériakeltés ellenére van a földkerekségen sok kiváló ember, aki a Krisztus-követést vallja.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szombaton hivatalában fogadta Andres Pastrana Arango urat, a Kolumbiai Köztársaság korábbi államfőjét, a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranat egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében.

Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé.

Andres Pastrana újraválasztását követően látogatott Budapestre.