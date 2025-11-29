A Kereszténydemokrata Internacionálé elnöke a Karmelitában
Szerző: MTI, Gondola
2025. november 29. 23:07
A globális keresztényellenes hisztériakeltés ellenére van a földkerekségen sok kiváló ember, aki a Krisztus-követést vallja.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szombaton hivatalában fogadta Andres Pastrana Arango urat, a Kolumbiai Köztársaság korábbi államfőjét, a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranat egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében.
Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé.
Andres Pastrana újraválasztását követően látogatott Budapestre.
