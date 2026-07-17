A lengyel elnök a férfi és nő közötti kapcsolatként felfogott házasság alkotmányos védelme mellett

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 17. 13:07

Megvétózta Karol Nawrocki lengyel államfő azt a törvényt, mely bizonyos területeken lehetővé tenné az élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális és azonos nemű párok hivatalos ügyeinek szabályozását - közölte pénteken a varsói államfői hivatal.

Pawel Szefernaker elnöki kabinetfőnök az X-en azt írta: nem olyan jogszabályról volt szó, amely "csupán megkönnyítette volna az adminisztratív ügyintézést" a párok számára, hanem a törvény által "egy új, a házassághoz hasonló jogi intézményt hoztak volna létre". Szefernaker hangsúlyozta: az államfő kész aláírni egy újabb, a hozzátartozó személyek jogállásáról szóló törvényt, amennyiben az "ténylegesen megoldaná az állampolgárok problémáit,"

de nem ásná alá a férfi és nő közötti kapcsolatként felfogott házasság alkotmányos védelmét.

A múlt hónapban elfogadott jogszabály értelmében két nagykorú személy, akár azonos nemű is, szerződést köthetne közjegyző előtt, amely az anyakönyvi hivatali bejegyzés után lehetővé tenné számukra a vagyonjogi ügyek rendezését, az eltartási kötelezettség vállalását, a közös lakás használati jogának megszerzését, lehetővé tenné a hozzáférést az élettársra vonatkozó orvosi információkhoz, valamint azt is, hogy a mindennapi élet ügyeiben az élettárs meghatalmazottjaként léphessenek fel.

Az előterjesztő kormánypártok azzal indokolták a tervezetet, hogy a nem hivatalos párkapcsolatban élőknek megadják "az alapvető jogokat és a biztonságérzetet". Érveltek azzal is, hogy a lengyelországi szabályozást összhangba kell hozni az európai uniós szabályokkal és az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatával.

Katarzyna Kotula, a kormány egyenlőségi ügyekért felelős megbízottja az X-en közzétett videóban kijelentette: az elnök a döntésével "hátat fordított a nem hivatalos élettársi kapcsolatban élő kétmillió lengyel nőnek és férfinak". Felidézte: az eredeti tervezet - amelyet ő támogatott -

a parlamentben megszavazottnál szélesebb körű jogokat biztosított volna az érintetteknek.

"Visszaléptem egyet, hogy aztán újabb lépéseket tehessek előre", és a parlament "a történelemben először elfogadhassa az ilyen törvényt" - húzta alá Kotula. Hozzátette: Lengyelországban növekszik a bejegyzett élettársi kapcsolatok és "a házassági egyenlőség" támogatottsága, "az államfő nem fogja megakadályozni a változásokat", csupán "késleltethet bizonyos folyamatokat".

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en azt írta: Nawrocki "megakadályozta a pozitív változásokat, a politikát választotta ahelyett, hogy megkönnyítette volna az emberek életét".