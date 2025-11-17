A medvéket kilövik, ugye?

Szerző: gondola

2025. november 17. 12:32

Az Európai Bizottság vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a szlovák kormány általengedélyezett tömeges medvekilövés összeegyeztethető-e az uniós természetvédelmi előírásokkal. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy az intézkedés sérti az élőhelyvédelmi irányelvet, Szlovákia újabb peres eljárásnak és akár jelentős pénzügyi szankcióknak is elébe nézhet. Szlovákia újabb uniós vizsgálat előtt áll a medvék tömeges kilövése miatt. Az InfoStart a témát összefoglaló cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség figyelemmel kíséri a szlovák kormány döntését, és azt vizsgálja, hogy az összhangban van-e az élőhelyvédelmi irányelvvel. A bizottság szerint alapvető, hogy minden rendkívüli beavatkozás során – így a kilövés esetén is – betartsák az uniós természetvédelmi szabályokat.

A cikk emlékeztet arra is, hogy a Greenpeace lengyel fiókszervezete november elején panaszt nyújtott be az EB-hez, rámutatva, hogy a szlovák kormány döntése veszélyezteti a faj állományát, és stratégiai környezeti hatásvizsgálat nélkül történt. Az idén áprilisban elfogadott szlovák kormányrendelet 350 barnamedve kilövését engedélyezte, áprilistól október végéig pedig hivatalosan 201 egyedet ejtettek el, további példányok közlekedési balesetek vagy orvvadászok miatt pusztultak el, így a populáció összesen 239 egyeddel csökkent. Tomáš Taraba szlovák környezetvédelmi miniszter a lépést azzal indokolta, hogy szerinte a megelőző intézkedések nem elegendőek a medvékkel való konfliktusok elkerülésére, ezért szükséges a „megelőző célú kilövés”.

Ezzel szemben az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy a kilövés csak kiegészítő intézkedés lehet, és alapvető fontosságú a konfliktusok megelőzése, például az etetőhelyek és a hulladék biztonságos kezelése révén. Szlovákiai természetvédők szerint a vadászati csalikat és etetőhelyeket épp a medvék vonzására használják, ami növeli az ember és a vadon élő állat közti konfliktusok kockázatát, és megzavarja a medvék természetes viselkedését - olvashtó az InfoStarton.

Az ellenzéki Progresszív Szlovákia EP-képviselője, Michal Wiezik szerint az EB már figyelmeztette a minisztériumot, hogy a nyilvánosság kizárása a kilövési engedélyek kiadásából ellentétes az aarhusi egyezménnyel. Hozzátette, hogy a „kettős medveritkítás” – vagyis a hatóságok és a vadászok egyidejű kilövései – szintén jogsértő lehet. Amennyiben a vizsgálat megállapítja az irányelvek megsértését, az Európai Bizottság eljárást indíthat Szlovákia ellen, és az ügy akár az Európai Bíróság elé is kerülhet, mint a siketfajd esetében. Wiezik szerint a bírságok és a helyreállítási alapok elvesztése több tízmillió eurós kárt jelenthet az országnak. Az Európai Bizottság ugyanakkor a medvehús kereskedelmi engedélyezésére vonatkozó szabályozásban tehetetlen: amennyiben a hús a nemzeti higiéniai előírásoknak megfelel, a kereskedelem jogszerű marad. A szlovák zöldtárca májusban jelentette be, hogy engedélyezi a legálisan kilőtt medvék húsának árusítását, ha az megfelel a közfogyasztásra vonatkozó higiéniai előírásoknak.