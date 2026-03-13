A Barátság olajra lépett: Robert Fico szerint újraindulhat a vezeték

Szerző: Surján László

2026. március 13. 10:37

Egy tegnapi hír szerint Robert Fico szlovák miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyetértettek a Barátság-vezeték helyreállításának szükségességével. Trükk vagy áttörés?

„Megbeszéltük, hogy újra kell indítani az orosz kőolaj tranzitját ukrán területen keresztül Szlovákiába. Örülök, hogy ebben a kérdésben azonos véleményen vagyunk az Európai Bizottsággal” – mondta Fico. A megbeszéléseket követően a közösségi médiában közzétett nyilatkozat szavai egyértelműek:

az Európai Unió, Ukrajna, valamint Magyarország és Szlovákia között kialakult energetikai és politikai vita új fordulatot vett: megszülethetett a megállapodás a Barátság kőolajvezeték ukrajnai tranzitjának újraindításáról.

Mégsem érzem úgy, hogy frontáttörésről lenne szó. A találkozó után ugyanis Von der Leyen is saját posztot tett közzé, de nem tett közvetlen utalást a gázvezetékre. „Megvitattuk, hogy az európaiak számára megfizethető energiaárakra van szükség, miközben Szlovákia és az EU biztonságos ellátása is megmarad” – írta. Némileg értelmetlenül hozzátette: az energiafüggetlenségünk forog kockán.

Az ügy központi téma lesz az Európai Tanács jövő heti csúcstalálkozóján. Bár a Bizottság technikai segítséget és finanszírozást is felajánlott Ukrajnának a javításokhoz, nem tudjuk, hogy a szándékuk mennyire komoly.

Ukrajna együttműködési készsége sem garantált, különösen, ha igaz, hogy a Török Áramlat vezetékét orosz területen ukrán támadás érte. Ami biztosan jó hír, hogy Fico eltökélt. Alighanem hidegzuhanykét érte Brüsszelt az a bejelentése, hogy ha Orbán veszítene, ő fogja blokkolni azt a bizonyos 90 milliárdos ukrán segélyt.

Hová lett a Barátság? Amikor ez a Szovjetunió uralmát jelezte, akkor sem volt valós, most pedig harci eszköz egy eszement ukrán vezetés kezében, a barátság legkisebb nyoma nélkül.