Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga ellen Detroit közelében

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 12. 20:08

Járművel és lőfegyverrel elkövetett támadást hajtottak végre egy zsinagóga és zsidó oktatási központ ellen az egyesült államokbeli Detroit közelében - közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) csütörtökön.

Kash Patel, az FBI igazgatója azt közölte, hogy "aktív lövöldözőt érintő helyzetről" van szó, az elkövető járművel hajtott az épületbe. Az incidens a Michigan állambeli Detroit melletti West Bloomfield Township településen működő Temple Israel zsinagógánál történt.

A hatóságok beszámolója szerint a zsidó vallási intézményt őrző biztonsági személyzet lőpárbajba keveredett a támadóval. Az első közlemények nem tértek ki arra, hogy áldozatok vagy sebesültek lennének, és hivatalosan a támadó sorsát sem közölték.