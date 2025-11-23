A migránsinvázió súlyos társadalmi károkat idézett elő Európában

Szerző: mti

2025. november 23. 09:04

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az illegális migráció súlyos társadalmi változást idézett elő Európában, az embercsempészbandák segítségével a nemzetállamok területére behatoló bevándorlók terhelik a szociális ellátórendszert és közbiztonsági válságot generálnak.

Bakondi György szombaton az M1 aktuális csatornán elmondta, az Európai Parlament (EP) tavaly azért fogadta el gyors ütemben a migrációs paktumot, mert aggódtak, hogy milyen lesz a parlament összetétele a választások után. A paktum értelmében Magyarországnak egy 30 ezer ember befogadására alkalmas nyílt menekülttábort kellett volna felállítania - tette hozzá.

Ismertette, az egyezmény azt is tartalmazza, hogy ahol migrációs nyomás van, az oda érkezőket kvóták szerint el kell osztani azon országok között, ahol nincs ilyen fenyegetés. Azt, hogy hol érzékelhető az illegális bevándorlás okozta nyomás, a paktum egy jelentésében határozták meg - mondta.

A főtanácsadó közölte, az Európai Bizottság Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Ciprust nevezte meg migrációs nyomás alatt álló tagállamnak. Hozzátette, Magyarországot ebben a jelentésben a harmadik kategóriába sorolták, amely szerint itt nincs migrációs nyomás és nem is áll fenn annak a veszélye.

Bakondi György hangsúlyozta, ennek ellenére az elmúlt években 1,4 millióan érkeztek Magyarországra menekültként Ukrajnából, és a hatóságok több mint 1 millió illegális bevándorlót állítottak meg az országhatáron. Kiemelte, Magyarország a saját költségvetéséből alakította ki a védekezés műszaki akadályrendszerét, emellett a magyar rendőri erők nemcsak a magyar, hanem román és osztrák partnereikkel a bolgár-török és a szerb-észak-macedón határőrizetben is részt vesznek.

Megjegyezte, idén a hatóságok eddig több mint 12 ezer határsértőt fogtak el csak a magyar-szerb határon, ezért az az állítás, hogy Magyarországon nincs migrációs nyomás, nem felel meg a valóságnak. Szerinte a jelentésben meghatározott besorolás magában hordozza azt a kettős mércét, amely régóta tapasztalható Magyarország megítélésével kapcsolatban.

Bakondi György arról is beszélt, hogy Brüsszelben több hatáskört is központosítani szeretnének, rendszeresen megsértve ezzel a nemzetállami hatásköröket. Hozzátette, az Európai Unió vonatkozó szabályai szerint a határőrizet kérdése is nemzeti jogkörbe tartozik, ezért minden központosításra való törekvés ellentétes a nemzetállamok érdekeivel.

Arra is kitért, hogy az elmúlt hetekben a Tisza Párt néhány szakpolitikusa olyan kijelentéseket tett, amelyek szerint minél színesebb a társadalom, annál jobb, minél több embert be kell engedni, és a munkaerőpiacnak szüksége van az Ukrajnából, Szíriából vagy máshonnan érkezőkre. Ezek a gondolatok már 2015-ben is megfogalmazódtak, de ezek mind téves megállapítások, és "az európai migrációs politikát alátámasztó állítgatások" - mondta.

A főtanácsadó szerint a migránsokat kibocsátó államokkal való megállapodásra nem sok esély van, mert többnyire a jobb élet reményében indulnak el onnan az emberek, túl azon, hogy toborozzák őket és a szervezett bűnözésnek hasznot hajtó megoldásokat keresnek. Szükséges lesz majd megvizsgálni a pénz útját, hogy mi lett azzal a milliárdos nyereséggel, amit az embercsempészek bezsebelnek - fűzte hozzá.