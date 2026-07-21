A NATO Ukrajnába küldött csapatokkal akarja porvokálni Oroszországot - világháborút robbantana ki

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 21. 21:05

Oroszország számára teljességgel elfogadhatatlan egy külföldi katonai kontingens állomásoztatása Ukrajnában - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

"Számunkra ez teljességgel elfogadhatatlan, ilyen lépéseket nem engedhetünk meg" - ismételte meg az orosz álláspontot az elnöki sajtótitkár, rámutatva, hogy ennek dacára az Európai Unió országaiban és a NATO-ban is dolgoztak ki erre vonatkozó terveket.

"Valójában

éppen azért folyik ez a különleges hadművelet, hogy semmilyen NATO-alakulat ne legyen jelen Ukrajna területén"

- hangoztatta.

Az odesszai kikötőben horgonyzó hajókra mért orosz csapásokkal kapcsolatban - amelynek következtében Újdelhi szerint négy indiai állampolgár életét vesztette - kilátásba helyezte, hogy

Oroszország továbbra is támadni fog olyan hajókat, amelyek részt vesznek az Ukrajna katonai ellátásában.

Peszkov szerint nem használják az orosz hadsereg ellátására a Wildberries orosz vezető webáruház raktárait. Két ilyen létesítményt ukrán dróntámadás ért a múlt héten.

"A kijevi rezsim továbbra is békés célpontokat támad,

ebben nyilvánul meg a kijevi rezsim terrorista természete" - hangoztatta a szóvivő.

Tatyjana Kim, a Wildberries alapítója közölte, hogy a cégnek a tambovi régióbeli Koztovszkban létrehozott raktára csütörtöktől újra működik majd. A webáruház kotovszki és a Moszkvához közeli Elektrosztalban üzemelő raktárát péntere virradóra érte támadás.

Az új brit miniszterelnökről és a kormányalakításról szólva Peszkov elmondta: Oroszország nem táplál reményeket arra vonatkozóan, hogy Andy Burnham kinevezésével javulnának az orosz-brit kapcsolatok. Rámutatott, hogy az új kormányfő első nyilatkozataiban Ukrajna feltétlen támogatása mellett tette le a garast, vagyis

a szándéka, hogy Nagy-Britannia továbbra is mindent megtegyen a háború folytatásáért.

Kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem tervez kapcsolatfelvételt az új brit miniszterelnökkel.

Kitérve az orosz hadihajóknak a brit partok közelében folytatott tevékenységére azt hangoztatta, hogy ez szigorúan a nemzetközi joggal összhangban történik.

Azzal a sajtójelentéssel kapcsolatban, amely szerint Kash Patel, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója Moszkvába készül, a szóvivő kijelentette, hogy a Kremlnek nincs erre vonatkozó információja.

"Tudják, hogy

az ilyen látogatások általában meglehetősen zárt körben zajlanak,

ezért erről a témáról nem tudok semmit mondani" - nyilatkozott.