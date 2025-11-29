A Nyíregyházi Állatpark igazgatóját menesztené a Fidesz helyi szervezete

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 29. 21:09

A szélsőséghez csatlakozott egy állami pénzekkel kitömött cég vezetője,

A Fidesz nyíregyházi szervezete lemondásra szólította fel Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark vezetőjét, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje lett – közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.

A közleményben azt írták: felháborító, hogy egy olyan önkormányzati cég vezetője vállalta el a Tisza Párt képviselőjelöltségét Nyíregyházán, akinek vezetése alatt a Nyíregyházi Állatpark "irdatlan mennyiségű állami és kormányzati forráshoz jutott az elmúlt másfél évtizedben."

Közölték, a jelek szerint Gajdos László "elégedetlen volt az Európa-hírű intézmény elképesztő mértékű központi támogatásával, és a kormánydöntések alapján Nyíregyházának járó uniós forrásokkal."

"Egy olyan párt logója alá áll, mely kiszivárgott gazdasági megszorító csomagjának tervei alapján visszahozná a siralmas Gyurcsány korszak nélkülözését, és ráadásként még a kisállattartókat is bünteti" – írták.

A közleményben kiemelték: "egyértelmű, hogy nyílt politikai szerepvállalása, jellemtelen árulása miatt Gajdos László méltatlanná vált hivatala betöltésére, ezért a Fidesz nyíregyházi szervezete felszólítja, hogy azonnal mondjon le az önkormányzati cég vezetéséről!"