Áder János: a felmelegedés már legfeljebb lassítható, az alkalmazkodás módja a kérdés

Szerző: Gondola

2026. január 28. 20:05

Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint a globális felmelegedést már nem lehet megállítani, mert a szén-dioxid-kibocsátás a párizsi klímamegállapodás óta is folyamatosan nő. Bár terjednek a megújuló energiaforrások, a fosszilis energiahordozók aránya csak kis mértékben csökkent, miközben a népesség és az energiaigény növekedése tovább fokozza a kibocsátást és a hőmérséklet-emelkedést. Emiatt ma már nem a felmelegedés megakadályozása, hanem annak lassítása és az alkalmazkodás a reális cél.

Az alkalmazkodás egyik kulcsterületeként a vízválságot emelte ki, amely a klímaváltozással párhuzamosan súlyosbodik. A hazai vízgazdálkodásban szerinte az elmúlt két évben szemléletváltás történt: a hangsúly a nagy tározók helyett a tájban és a talajban történő vízmegtartásra került, amit a „Vizet a tájba” program is tükröz.

Áder János kitért a Mercosur-egyezményre is, hangsúlyozva, hogy az Európai Uniónak elsősorban a fogyasztók, a gazdák és az európai piacok védelmét kellene szem előtt tartania. Véleménye szerint az uniós piacra belépő külső termékekre ugyanazokat a szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszerbiztonsági szabályokat kellene alkalmazni, mint az európai termékekre, mert az ellenőrizetlen, olcsó import tönkreteszi a gazdákat és rontja az élelmiszerek minőségét.

Az interjúban részletesen bemutatta a február 25-én induló Planet Budapest 2026 rendezvényt is, amelynek központi témái az alkalmazkodás, a vízbiztonság és a körforgásos gazdaságra való átállás. A több mint egy hónapig tartó eseményt a Vasúttörténeti Parkban rendezik meg, és három pillérre épül: szakmai konferenciákra, élményprogramokra és egy nagyszabású kiállításra.

A konferenciák a vízgazdálkodás, a fenntartható agrárium és élelmiszergazdaság, valamint az energiatermelés és -tárolás kérdéseire fókuszálnak, a szakmai programot Sir Partha Dasgupta, a fenntartható közgazdaságtan egyik vezető alakja nyitja meg. Az élményprogramok között szerepel a fiataloknak szánt Planet Heroes interaktív kalandpark, valamint a felnőtteknek készült Planet Explorers és Planet Ride, amelyek a fenntarthatóság kérdéseit és az ember–természet kapcsolatát mutatják be. A kiállításon mintegy száz magyar vállalat ismerteti megoldásait többek között az élelmiszerpazarlás csökkentése, a vízgazdálkodás és az energiahatékonyság területén.