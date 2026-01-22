Az Alkotmánybíróság nem asszisztál Karácsony Gergely színjátékához – Latorcai Csaba reagált

Szerző: Gondola

Az Alkotmánybíróság ismét kimondta, hogy az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás rendszere megfelel az Alaptörvénynek, miután elutasította a Fővárosi Törvényszék erre vonatkozó indítványát. A döntésről Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára számolt be, hangsúlyozva: ez már a második alkalom, hogy a testület alkotmányosnak minősítette a rendszert.

Latorcai Csaba, aki a KDNP ügyvezető alelnöke is egyben, felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy hagyjon fel a tiltakozással, és inkább Budapest gazdasági helyzetének rendezésére, az utak állapotának javítására és a közszolgáltatások színvonalának emelésére összpontosítson, valamint vállaljon szolidaritást a kevésbé tehetős településekkel.

Az Alkotmánybíróság döntésének indoklása szerint a szolidaritási hozzájárulás szabályozása nem sérti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot, mivel a Magyar Államkincstár az önkormányzat bevonásával lefolytathat megfelelő eljárást a befizetések megállapítása előtt. A testület arra is hivatkozott, hogy az érintett jogszabályt korábban már vizsgálta és alkotmányosnak találta, így az indítvány részben „ítélt dolognak” minősült.

A Fővárosi Törvényszék jogalkotói mulasztásra vonatkozó érvelését az Alkotmánybíróság eljárási okokból utasította el, mivel bírói indítvány ilyen megállapításra nem irányulhat, és a bíróság nem igazolta kellően, hogy az általa támadott jogszabályt az adott ügyben ténylegesen alkalmaznia kellene.